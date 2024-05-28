Эль-Ниньо назван главным виновником аномальных холодов в Казахстане
Всемирная метеорологическая организация ранее прогнозировала, что в 2024 году погода будет в целом аномальной. Климатологи предсказывали, что весна ожидается очень влажная и с большим количеством осадков в Центральной Азии. Аномальные проявления погоды в Казахстане эксперты связывают в том числе с явлением Эль-Ниньо. Об этом корреспонденту агентства Kazinform рассказал кандидат географических наук, координатор Центрально-Азиатской климатической информационной платформы (ЦАКИП) Азамат Кауазов.
Уже сейчас, по словам Азамата Кауазова, в западной части Тихого океана наблюдается явление Эль-Ниньо, которое по неуточненным связям оказывает влияние во многих частях Земного шара.
- Эль-Ниньо вызывает изменение теплообмена между океаном и сушей. Наша планета является замкнутой системой. В частности, если про случай со снегом говорить, то изменение температуры приводит к изменению давления, изменение давления вызывает перетоки воздуха. То есть, это и есть причина ветров и атмосферной циркуляции. Когда формируется область низкого давления или высокого давления – они вызывают переток воздуха большого количества. И когда выпал снег - это были условия, когда произошло полярное вторжение холодного воздуха на территории Казахстана с сопутствующими эффектами. То есть, это и похолодание, и выпадение снега, - пояснил эксперт.
По словам эксперта, как правило, влага к нам приходит из Северной Атлантики.
- Похолодание к нам пришло из Северного Ледовитого океана. Как правило, влага к нам приходит из Северной Атлантики. То есть это со стороны Баренцева моря может быть. За счет того, что Земля крутится, происходят западные переносы. То есть воздух, который формируется над Северной Атлантикой, он как бы стоит на месте. А за счет того, что Земля крутится, она приближает его сюда, и у нас возникает так называемый приток погоды запада. И редко формируются условия, когда воздух приходит не с запада, а с севера. Вот тогда как раз наблюдается похолодание, и осенью происходят условия, когда вторжение происходит не прям с севера, а с севера-востока – это так называемое ультраполярное вторжение, которое характеризуется сильными морозами зимой, а летом - похолоданием и грозами, - заключил эксперт.