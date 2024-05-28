Эль-Ниньо назван главным виновником аномальных холодов в Казахстане

Всемирная метеорологическая организация ранее прогнозировала, что в 2024 году погода будет в целом аномальной. Климатологи предсказывали, что весна ожидается очень влажная и с большим количеством осадков в Центральной Азии. Аномальные проявления погоды в Казахстане эксперты связывают в том числе с явлением Эль-Ниньо. Об этом корреспонденту агентства Kazinform рассказал кандидат географических наук, координатор Центрально-Азиатской климатической информационной платформы (ЦАКИП) Азамат Кауазов.

Уже сейчас, по словам Азамата Кауазова, в западной части Тихого океана наблюдается явление Эль-Ниньо, которое по неуточненным связям оказывает влияние во многих частях Земного шара.

- Эль-Ниньо вызывает изменение теплообмена между океаном и сушей. Наша планета является замкнутой системой. В частности, если про случай со снегом говорить, то изменение температуры приводит к изменению давления, изменение давления вызывает перетоки воздуха. То есть, это и есть причина ветров и атмосферной циркуляции. Когда формируется область низкого давления или высокого давления – они вызывают переток воздуха большого количества. И когда выпал снег - это были условия, когда произошло полярное вторжение холодного воздуха на территории Казахстана с сопутствующими эффектами. То есть, это и похолодание, и выпадение снега, - пояснил эксперт.

По словам эксперта, как правило, влага к нам приходит из Северной Атлантики.