Экстремальная жара в Европе была бы невозможна 50 лет назад — исследование

Ученые заявили, что вызванное деятельностью человека изменение климата «однозначно» стало причиной рекордной волны жары, охватившей Европу, передает агентство Kazinform со ссылкой на France 24 .

Исследование, проведенное группой ученых World Weather Attribution, показало, что такие экстремально высокие температуры в июне были бы «практически невозможны» 50 лет назад.

Согласно их данным, аналогичная жара в июне 1976 года была бы примерно на 3,5°C меньше в дневное время.

Они отметили, что сегодня климат на планете стал теплее, а вероятность возникновения подобных волн жары значительно изменилась.

Температура на планете повысилась примерно на 1,4 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем, что обусловлено сжиганием угля, нефти и газа.

Ученые сходятся во мнении, что это делает экстремальные погодные явления, такие как волны жары, более частыми и интенсивными, и что ограничение потепления имеет решающее значение для предотвращения наиболее серьезных последствий изменения климата.

Европа является самым быстро нагревающимся континентом в мире, и десятки миллионов людей на этой неделе ощутили на себе последствия жары, при которой в некоторых странах были побиты температурные рекорды.

— Наш анализ показывает, что интенсивность сильной жары быстро возрастает даже на памяти ныне живущих людей: вероятность подобных событий с 2003 года увеличилась в десятки и сотни раз, а всего 50 лет назад они были практически невозможны. Вина за это однозначно лежит на изменении климата, — говорится в исследовании.

Авторы исследования заявляют, что погодное явление Эль-Ниньо, естественная фаза потепления климата, «не сыграло никакой роли в формировании этой жары».

Из почти 850 европейских городов, проанализированных в исследовании, около 45% в июне уже побили, или, по прогнозам, побьют свои абсолютные рекорды по тепловому стрессу.

Ранее Франция приостановила работу атомных реакторов из-за жары.