Экстремальная жара в Европе была бы невозможна 50 лет назад — исследование
Ученые заявили, что вызванное деятельностью человека изменение климата «однозначно» стало причиной рекордной волны жары, охватившей Европу, передает агентство Kazinform со ссылкой на France 24.
Исследование, проведенное группой ученых World Weather Attribution, показало, что такие экстремально высокие температуры в июне были бы «практически невозможны» 50 лет назад.
Согласно их данным, аналогичная жара в июне 1976 года была бы примерно на 3,5°C меньше в дневное время.
Они отметили, что сегодня климат на планете стал теплее, а вероятность возникновения подобных волн жары значительно изменилась.
Температура на планете повысилась примерно на 1,4 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем, что обусловлено сжиганием угля, нефти и газа.
Ученые сходятся во мнении, что это делает экстремальные погодные явления, такие как волны жары, более частыми и интенсивными, и что ограничение потепления имеет решающее значение для предотвращения наиболее серьезных последствий изменения климата.
Европа является самым быстро нагревающимся континентом в мире, и десятки миллионов людей на этой неделе ощутили на себе последствия жары, при которой в некоторых странах были побиты температурные рекорды.
— Наш анализ показывает, что интенсивность сильной жары быстро возрастает даже на памяти ныне живущих людей: вероятность подобных событий с 2003 года увеличилась в десятки и сотни раз, а всего 50 лет назад они были практически невозможны. Вина за это однозначно лежит на изменении климата, — говорится в исследовании.
Авторы исследования заявляют, что погодное явление Эль-Ниньо, естественная фаза потепления климата, «не сыграло никакой роли в формировании этой жары».
Из почти 850 европейских городов, проанализированных в исследовании, около 45% в июне уже побили, или, по прогнозам, побьют свои абсолютные рекорды по тепловому стрессу.
Ранее Франция приостановила работу атомных реакторов из-за жары.