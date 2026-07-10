Экстремальная жара и грозы: прогноз погоды для Казахстана на выходные

Прогноз погоды по Казахстану на 11–13 июля 2026 года представили в РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

С прохождением атмосферных фронтов на большей части РК сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут кратковременные дожди с грозами, в западных регионах возможен град, шквалистый ветер. На востоке, юге, юго-западе и в центре ожидается погода без осадков.

Несмотря на ожидаемые дожди, жаркая погода сохранится. В дневные часы температура воздуха на большей части страны составит +33+40°C, а на юге и юго-западе достигнет +38+45 °C, что соответствует критериям сильной и очень сильной жары.

Ранее на 11 июля штормовое предупреждение было объявлено в 17 регионах Казахстана. Синоптики прогнозируют сильную жару до 46 градусов, грозы, порывистый ветер, пыльные бури и высокую пожарную опасность.