Жару до 46 градусов ожидают в Казахстане: объявлена пожарная опасность
На 11 июля штормовое предупреждение объявлено в 17 регионах Казахстана. Синоптики прогнозируют сильную жару до 46 градусов, грозы, порывистый ветер, пыльные бури и высокую пожарную опасность, передает Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Актюбинская область — ночью на западе, севере и востоке ожидаются дождь и гроза, днем на западе и в центре — дождь, гроза, град и шквал. Ветер до 18 м/с. 11–15 июля днем ожидается жара 35–39 градусов.
Алматинская область — в горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза, ветер с порывами до 20 м/с. 11–15 июля днем температура составит 35–39 градусов. 13–14 июля из-за сильных дождей возможны подъемы уровней воды в реках и подтопления отдельных участков.
Абайская область — на севере ожидаются дождь, гроза и град. Ветер до 28 м/с. 12–15 июля днем прогнозируется жара 35–39 градусов.
Акмолинская область — 11 июля на севере и востоке возможны кратковременный дождь, гроза и град, ветер до 20 м/с. 11–15 июля днем ожидается жара 35–39 градусов. На западе и юге области прогнозируется очень сильная жара до 40 градусов.
Атырауская область — 11 июля на западе, севере и востоке возможны дождь и гроза, ветер до 18 м/с. 11–16 июля днем ожидается жара 35–39 градусов.
Жамбылская область — в горных районах возможны дождь и гроза, на северо-востоке — пыльная буря. Ветер до 20 м/с. 11–14 июля днем ожидается жара 38–42 градуса.
Область Жетысу — в горных районах возможны дождь и гроза, ветер до 20 м/с. 11–17 июля днем ожидается жара 35–39 градусов.
Западно-Казахстанская область — ожидаются дождь, гроза, град и ветер до 20 м/с. Днем прогнозируется жара до 35–38 градусов.
Карагандинская область — 11 июля возможен ветер с порывами до 15 м/с. 11–15 июля днем ожидается жара 35–39 градусов.
Костанайская область — на западе и севере ожидаются дождь, гроза, град и шквал. Ветер до 20 м/с. 11–15 июля днем температура составит 35–38 градусов.
Кызылординская область — днем ожидается пыльная буря, ветер до 20 м/с. 11 июля температура поднимется до 40–43 градусов, 12–15 июля — до 40–42 градусов.
Мангистауская область — на севере, юге и востоке возможны дождь и гроза. 11–17 июля днем ожидается очень сильная жара 43–46 градусов.
Область Улытау — 11 июля возможен ветер до 15 м/с. Днем ожидается жара 36–39 градусов, а 11–15 июля — до 40–41 градуса.
Павлодарская область — ночью на севере возможны дождь и гроза, днем на западе, юге и востоке — дождь и гроза. Ветер до 20 м/с. 12–15 июля днем ожидается жара 35–38 градусов.
Северо-Казахстанская область — на западе и севере ожидаются дождь и гроза, возможен туман. 12–15 июля днем прогнозируется жара 35–39 градусов.
Туркестанская область — в горных районах возможны дождь и гроза, на западе и севере — пыльная буря. Ветер до 20 м/с. 11–15 июля днем ожидается жара 40–43 градуса.
Восточно-Казахстанская область — на севере возможны дождь, гроза и град, ветер до 23 м/с. 12–16 июля днем ожидается жара 35–38 градусов.
В Астане днем 11 июля ожидается 35–37 градусов.
В Алматы 11–15 июля ожидается жара 35–37 градусов.
В Шымкенте — до 40–42 градусов.
В ряде регионов Казахстана сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность из-за аномальной жары. Синоптики рекомендуют соблюдать меры безопасности в период сильного зноя.