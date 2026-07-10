Жару до 46 градусов ожидают в Казахстане: объявлена пожарная опасность

На 11 июля штормовое предупреждение объявлено в 17 регионах Казахстана. Синоптики прогнозируют сильную жару до 46 градусов, грозы, порывистый ветер, пыльные бури и высокую пожарную опасность, передает Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Актюбинская область — ночью на западе, севере и востоке ожидаются дождь и гроза, днем на западе и в центре — дождь, гроза, град и шквал. Ветер до 18 м/с. 11–15 июля днем ожидается жара 35–39 градусов.

Алматинская область — в горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза, ветер с порывами до 20 м/с. 11–15 июля днем температура составит 35–39 градусов. 13–14 июля из-за сильных дождей возможны подъемы уровней воды в реках и подтопления отдельных участков.

Абайская область — на севере ожидаются дождь, гроза и град. Ветер до 28 м/с. 12–15 июля днем прогнозируется жара 35–39 градусов.

Акмолинская область — 11 июля на севере и востоке возможны кратковременный дождь, гроза и град, ветер до 20 м/с. 11–15 июля днем ожидается жара 35–39 градусов. На западе и юге области прогнозируется очень сильная жара до 40 градусов.

Атырауская область — 11 июля на западе, севере и востоке возможны дождь и гроза, ветер до 18 м/с. 11–16 июля днем ожидается жара 35–39 градусов.

Жамбылская область — в горных районах возможны дождь и гроза, на северо-востоке — пыльная буря. Ветер до 20 м/с. 11–14 июля днем ожидается жара 38–42 градуса.

Область Жетысу — в горных районах возможны дождь и гроза, ветер до 20 м/с. 11–17 июля днем ожидается жара 35–39 градусов.

Западно-Казахстанская область — ожидаются дождь, гроза, град и ветер до 20 м/с. Днем прогнозируется жара до 35–38 градусов.

Карагандинская область — 11 июля возможен ветер с порывами до 15 м/с. 11–15 июля днем ожидается жара 35–39 градусов.

Костанайская область — на западе и севере ожидаются дождь, гроза, град и шквал. Ветер до 20 м/с. 11–15 июля днем температура составит 35–38 градусов.

Кызылординская область — днем ожидается пыльная буря, ветер до 20 м/с. 11 июля температура поднимется до 40–43 градусов, 12–15 июля — до 40–42 градусов.

Мангистауская область — на севере, юге и востоке возможны дождь и гроза. 11–17 июля днем ожидается очень сильная жара 43–46 градусов.

Область Улытау — 11 июля возможен ветер до 15 м/с. Днем ожидается жара 36–39 градусов, а 11–15 июля — до 40–41 градуса.

Павлодарская область — ночью на севере возможны дождь и гроза, днем на западе, юге и востоке — дождь и гроза. Ветер до 20 м/с. 12–15 июля днем ожидается жара 35–38 градусов.

Северо-Казахстанская область — на западе и севере ожидаются дождь и гроза, возможен туман. 12–15 июля днем прогнозируется жара 35–39 градусов.

Туркестанская область — в горных районах возможны дождь и гроза, на западе и севере — пыльная буря. Ветер до 20 м/с. 11–15 июля днем ожидается жара 40–43 градуса.

Восточно-Казахстанская область — на севере возможны дождь, гроза и град, ветер до 23 м/с. 12–16 июля днем ожидается жара 35–38 градусов.

В Астане днем 11 июля ожидается 35–37 градусов.

В Алматы 11–15 июля ожидается жара 35–37 градусов.

В Шымкенте — до 40–42 градусов.

В ряде регионов Казахстана сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность из-за аномальной жары. Синоптики рекомендуют соблюдать меры безопасности в период сильного зноя.