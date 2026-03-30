    05:57, 30 Март 2026 | GMT +5

    Экстремальная погода привела к гибели 17 человек в Афганистане

    Экстремальные погодные условия в Афганистане — наводнения, оползни и грозы за последние сутки унесли жизни 17 человек и ранили 26, передает агентство Kazinform.

    Фото: AP

    По данным Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями Афганистана, число пострадавших может увеличиться по мере обследования районов. Пострадали 13 из 34 провинций страны на западе, в центральной и северо-западной части, пишет AP.

    В результате разрушено 147 домов, уничтожены 80 километров дорог, повреждены сельхозугодья, ирригационные системы и предприятия. Всего пострадали 530 семей.

    Пресс-секретарь управления Юсуф Хаммад предупредил, что в понедельник, 30 марта, прогнозируются новые дожди, что может вызвать наводнения в восточных и центральных районах.

    Жителям рекомендовано избегать рек и опасных зон, а местным властям — быть готовыми к оказанию помощи.

    Ранее сообщалось, что сильнейшее за 20 лет наводнение на Гавайях нанесло экономике страны урон в 1 млрд долларов.

    Также отмечалось о феномене Эль-Ниньо, вызывающем потепление поверхностных вод в экваториальной части Тихого океана. Он может развиться к концу 2026 года. Эксперты предупреждают о возможных наводнениях, засухах и рекордно высоких температурах по всему миру.

    Жанар Альжанова
