Экстремальная погода привела к гибели 17 человек в Афганистане
Экстремальные погодные условия в Афганистане — наводнения, оползни и грозы за последние сутки унесли жизни 17 человек и ранили 26, передает агентство Kazinform.
По данным Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями Афганистана, число пострадавших может увеличиться по мере обследования районов. Пострадали 13 из 34 провинций страны на западе, в центральной и северо-западной части, пишет AP.
В результате разрушено 147 домов, уничтожены 80 километров дорог, повреждены сельхозугодья, ирригационные системы и предприятия. Всего пострадали 530 семей.
Пресс-секретарь управления Юсуф Хаммад предупредил, что в понедельник, 30 марта, прогнозируются новые дожди, что может вызвать наводнения в восточных и центральных районах.
Жителям рекомендовано избегать рек и опасных зон, а местным властям — быть готовыми к оказанию помощи.
