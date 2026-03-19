    05:56, 19 Март 2026 | GMT +5

    Феномен Эль-Ниньо: эксперты прогнозируют жару и наводнения по всему миру

    Феномен Эль-Ниньо, вызывающий потепление поверхностных вод в экваториальной части Тихого океана, может развиться к концу 2026 года. Эксперты предупреждают о возможных наводнениях, засухах и рекордно высоких температурах по всему миру, передает агентство Kazinform со ссылкой на BILD.

    Фото: freepik.com

    Эль-Ниньо — это периодическое потепление поверхностных вод в центральной и восточной части Тихого океана, которое происходит каждые 2–7 лет и заметно влияет на климат планеты. Сейчас данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) указывают, что феномен может развиться уже к концу 2026 года.

    Метеоролог Доминик Юнг отметил, что «в годы Эль-Ниньо наблюдаются экстремальные погодные явления — засухи, наводнения и аномальная жара. При «супер-Эль-Ниньо», которое бывает раз в 10–15 лет, температура воды в Тихом океане может повышаться более чем на два градуса, усиливая последствия по всему миру».

    Климатолог доктор Карстен Брандт добавил, что пик явления ожидается с ноября 2026 года, а максимальные эффекты могут проявиться к январю 2027 года. По его словам, годы Эль-Ниньо характеризуются глобальными изменениями погоды и природными катастрофами с возможными разрушениями и экономическим ущербом.

    Последствия могут быть масштабными:

    • Северная Америка: рекордно жаркое лето на западе США, повышенный риск засухи и лесных пожаров.
    • Юго-Восточная Азия: Филиппины, Китай и Япония столкнутся с тайфунами.
    • Австралия, Индонезия, Восточная Африка, Карибский бассейн: экстремальная жара и засуха.
    • Перу и Эквадор: сильные ливни и наводнения.
    • Тропические регионы Южной Америки, Африки и Ближнего Востока: высокая влажность и экстремальная жара.

    Эксперты подчеркивают, что Эль-Ниньо воздействует на атмосферные потоки, меняя ветры, дожди и температуры по всему миру. При «супер-Эль-Ниньо» последствия могут быть особенно сильными, включая новые климатические рекорды.

    Напомним, в Казахстане определили районы с высоким риском паводков в наиболее подверженных областях в период весеннего половодья.

    Почему потепление климата в Казахстане идет быстрее мировых темпов, объяснили в Казгидромете.

    Жанар Альжанова
