Сильнейшее за 20 лет наводнение на Гавайях нанесло экономике страны урон в один млрд долларов
На Гавайях более 2000 человек остались без электричества после самого сильного наводнения за более чем 20 лет, вызванного проливными дождями на островах, передает агентство Kazinfaom со ссылкой на Associated Press.
На Гавайях на почву, пропитанную ливнями зимнего шторма, прошедшего неделю назад, обрушились сильные дожди. Ущерб от стихии оценивается в 1 млрд долларов, власти сказали, что шторм повредил сотни домов и автомобилей. В затопленных районах спасли более 200 человек. Сообщений о погибших пока не поступало.
Бригады компании Hawaiian Electric, обеспечивающей электроэнергией около 95% населения острова, проводят аварийные работы. Свет провели в дома 1200 жителей.
Губернатор Джош Грин рассказал, что ураган повредил аэропорт, школы, дороги, дома и больницы на острове Мауи. Чиновники опасались, что 120-летняя плотина Вахиава может разрушиться, однако уровень воды уже снизился.
Метеоролог Мэтью Фостер считает, что самые сильные штормы уже позади. Уже к среде, 25 марта, можно ожидать более сухую погоду. По словам экспертов, интенсивность и частота сильных дождей на Гавайях возросли на фоне глобального потепления.
