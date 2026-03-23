Сильнейшее за 20 лет наводнение на Гавайях нанесло экономике страны урон в один млрд долларов

На Гавайях на почву, пропитанную ливнями зимнего шторма, прошедшего неделю назад, обрушились сильные дожди. Ущерб от стихии оценивается в 1 млрд долларов, власти сказали, что шторм повредил сотни домов и автомобилей. В затопленных районах спасли более 200 человек. Сообщений о погибших пока не поступало.

Бригады компании Hawaiian Electric, обеспечивающей электроэнергией около 95% населения острова, проводят аварийные работы. Свет провели в дома 1200 жителей.

Губернатор Джош Грин рассказал, что ураган повредил аэропорт, школы, дороги, дома и больницы на острове Мауи. Чиновники опасались, что 120-летняя плотина Вахиава может разрушиться, однако уровень воды уже снизился.

Метеоролог Мэтью Фостер считает, что самые сильные штормы уже позади. Уже к среде, 25 марта, можно ожидать более сухую погоду. По словам экспертов, интенсивность и частота сильных дождей на Гавайях возросли на фоне глобального потепления.

В конце 2025 года вулкан Килауэа на Гавайях выбросил рекордные фонтаны лавы. Геологическая служба США сообщила, что выбросы лавы из вулкана начали происходить с регулярными интервалами с конца прошлого года.