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Экспортные контракты на $1,8 млрд заключили предприниматели Казахстана и Таджикистана

Автор:  
Серик Сабеков
3 Мая 2023, 21:03
Экспортные контракты на $1,8 млрд заключили предприниматели Казахстана и Таджикистана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По итогам казахстанско-таджикского бизнес-форума в Астане заключено 39 коммерческих контрактов и соглашений на сумму свыше $1,8 млрд, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Были заключены экспортные договоры на поставку ферросплавов, пшеницы, глинозема, нефтяного кокса, подсолнечного масла, оборудования для развития горной промышленности, автомобилей JAC и другой продукции.

В мероприятии приняли участие более 200 компаний и представителей государственного и квазигосударственного секторов двух стран.

В рамках форума состоялось открытие третьего заседания Казахстанско-таджикского делового совета, где обсудили вопросы ведения внешнеторговой деятельности.

Организаторами мероприятия выступили Министерство торговли и интеграции РК при поддержке QazTrade, Внешнеторговой палаты Казахстана в сотрудничестве с Государственным комитетом по инвестициям и управлению государственным имуществом и Торгово-промышленной палатой Таджикистана.

Ранее сообщалось, что у Казахстана есть потенциал наращивания своего экспорта в Таджикистан по 60 товарным позициям на общую сумму в $140 млн.

Напомним, сегодня состоялся казахстанско-таджикский бизнес-форум. Бизнесмены Казахстана и Таджикистана подписали контракты на $1 млрд 300 млн. Также был подписан ряд других документов.


Бизнес   Экономика   Таджикистан   Сотрудничество  
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