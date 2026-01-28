Экспорт зерна и мяса из Казахстана в ОАЭ планируют расширить

На встрече были обсуждены вопросы стратегического сотрудничества в аграрной сфере. Стороны подчеркнули значимость взаимодействия в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности как важной составляющей двусторонних отношений.

— ОАЭ выступают одним из ключевых партнеров Казахстана на Ближнем Востоке. По итогам 11 месяцев 2025 года товарооборот продукции агропромышленного комплекса между нашими странами вырос почти на 7%. Основными экспортными товарами являются баранина, мясо крупного рогатого скота, бобовые культуры, пшеница и другая сельскохозяйственная продукция. Мы заинтересованы в дальнейшем расширении экспорта в ОАЭ, прежде всего за счет зерна и продуктов его переработки, масличных культур, растительных масел, мяса и кормовой продукции, включая халяльную и экологически чистую продукцию, — отметил Айдарбек Сапаров, предложив рассмотреть возможность заключения долгосрочных экспортных контрактов, в том числе с участием государственных и квазигосударственных структур.

В Минсельхозе отметили, что продолжается работа по согласованию ветеринарных требований. Так, 13 казахстанских предприятий уже получили право экспорта красного мяса и мяса птицы в ОАЭ. Также согласованы поставки живого крупного и мелкого рогатого скота, мяса и куриных яиц.

Фото: МСХ РК

В ведомстве отметили, что Казахстан является одним из крупнейших аграрных производителей Евразийского региона: страна входит в первую десятку мировых экспортеров зерна, занимает 2-е место в мире по экспорту муки (1,7 млн тонн) и 8-е место по экспорту подсолнечного масла (600 тыс. тонн). Ежегодный объем экспорта зерновых составляет порядка 13–14 млн тонн.

— В этой связи мы готовы выступить долгосрочным партнером ОАЭ в рамках реализации Национальной стратегии продовольственной безопасности ОАЭ до 2051 года. Для системного развития взаимодействия разработана Дорожная карта на 2026–2028 годы по расширению взаимовыгодных поставок сельскохозяйственной продукции и инвестиционного сотрудничества. Подписание данного документа создаст новые возможности для укрепления двусторонних связей, — подчеркнул министр.

Фото: МСХ РК