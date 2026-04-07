    12:12, 07 Апрель 2026 | GMT +5

    Экспорт нефти по КТК остается стабильным — Минэнерго

    Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов прокомментировал ситуацию с казахстанской нефтью после атак беспилотников на объекты КТК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: КТК

    — По информации моих коллег, с этого блока работа наших нефтяных всех направлений стабильная, и по КТК экспорт стабильно продолжается. Поэтому, наверное, коллеги все это перепроверят и вам дополнительную информацию дадут, — сказал вице-министр на брифинге в Правительстве.

    Напомним, 5 апреля на крупнейшем нефтяном терминале России на Черном море произошел пожар из-за атаки беспилотников. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, обломки беспилотников также обнаружили на территории нескольких предприятий.

    В Минэнерго позже заявили, что прием и транспортировка казахстанского сырья по системе магистральных нефтепроводов осуществляются в штатном рабочем режиме. Выполнение экспортных планов идет по графику.

    Теги:
    Есимханов Сунгат Правительство РК Минэнерго РК Экспорт Нефть КТК
    Данира Искакова
