Экспорт нефти по КТК остается стабильным — Минэнерго

— По информации моих коллег, с этого блока работа наших нефтяных всех направлений стабильная, и по КТК экспорт стабильно продолжается. Поэтому, наверное, коллеги все это перепроверят и вам дополнительную информацию дадут, — сказал вице-министр на брифинге в Правительстве.

Напомним, 5 апреля на крупнейшем нефтяном терминале России на Черном море произошел пожар из-за атаки беспилотников. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, обломки беспилотников также обнаружили на территории нескольких предприятий.

В Минэнерго позже заявили, что прием и транспортировка казахстанского сырья по системе магистральных нефтепроводов осуществляются в штатном рабочем режиме. Выполнение экспортных планов идет по графику.