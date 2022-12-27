Эксперты Казахстана и Узбекистана обсудили планы дальнейшего расширения сотрудничества

27 Декабря 2022, 21:59

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам государственного визита Президента РК в Узбекистан 27 декабря 2022 года состоялась онлайн-международная конференция «Узбекистан и Казахстан. Перспективы развития стратегического партнерства и союзничества», организованная Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан, Институтом стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан и Международным институтом Центральной Азии, передает МИА «Казинформ».

С приветственным словом выступили заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Ермухамбет Конуспаев, заместитель министра иностранных дел Республики Узбекистан Бахромжон Аълоев, Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в РУ Бейбут Атамкулов, директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан Еркин Тукумов, директор Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан Элдор Арипов, а также заместитель директора Международного института Центральной Азии Фанил Кадиров.

Основными темами обсуждения стали политический диалог в условиях современных глобальных и региональных тенденций, а также новые стратегические перспективы сотрудничества в сферах экономики, транспорта, энергетики и водных ресурсов.

В частности, директором КИСИ Еркином Тукумовымбыла отмечена необходимость выработки общих подходов развития и стратегического планирования будущего.

«Объединяющая нас общая история, культура, география, так или иначе, обуславливает строить наши отношения по-особому, с высоким уровнем взаимного доверия. Государственный визит Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан 21–22 декабря текущего года заложил основы для расширения сотрудничества на стратегическую перспективу во всех отраслях. Это важно с учетом того, что интенсивность отношений Казахстана и Узбекистана в целом задает тон на дальнейшее развитие кооперации стран всего Центрально-Азиатского региона», - сказал он.

Выступая на конференции, директор ИСМИ Элдор Арипов подчеркнул, что государственный визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан, безусловно, стал значимым историческим событием. Как отметил эксперт, «отрадно, что за год, после подписания Декларации о союзнических отношениях в ходе государственного визита Президента Узбекистана Шавката Миромоновича Мирзиёева в Казахстан, мы вышли на установление союзнических отношений».

Согласно мнению руководителя ИСМИ, «подписание Договора о союзнических отношениях – это ответ на современные вызовы и угрозы, с которыми сталкиваются обе страны».

В этом контексте Элдор Арипов процитировал Президента Узбекистана, заявившего о готовности двух стран «твердо стоять плечом к плечу перед ними».

Касаясь подписанного Договора о завершении процесса демаркации государственной границы, эксперт отметил, что документ, во-первых, внес заметный вклад в обеспечение региональной стабильности. Во-вторых, продемонстрировал отсутствие неразрешимых проблем в двусторонних отношениях. По его словам, при наличии политической воли и понимания ответственности перед будущими поколениями взаимоприемлемый компромисс всегда возможен.

Еще одним ключевым моментом визита Президента Казахстана в Ташкент стало закрепление особого характера экономического взаимодействия двух стран.

Раскрывая детали партнерства, директор ИСМИ перешел к цифрам. По его словам, сегодня Казахстан входит в тройку лидеров во внешней торговле Узбекистана. На эту страну приходится 64% торговли Узбекистана с Центральной Азией, что фактически равнозначно доле Узбекистана в региональном товарообороте Казахстана, которая составляет 60%.

За последнее время торговля между странами устойчиво растет. С 2017 года она увеличилась почти в два раза, достигнув более 4 млрд долларов. В связи с чем и была выражена уверенность руководителей двух стран, что данный показатель в ближайшее время можно довести до 5 млрд долларов.

Между тем, Элдор Арипов в своем выступлении подтвердил и растущий интерес казахстанских инвесторов к Узбекистану, которые в 2021 году вложили в экономику страны в 14 раз больше, чем в 2017-м.

По его словам, за последние пять лет в Узбекистане количество предприятий с участием капитала Казахстана выросло в шесть раз. Взаимной реакцией стало создание в Казахстане около 1,5 тысячи узбекских предприятий.

Рассматривая экономические отношения в разрезе отраслей, эксперт зафиксировал, что они развиваются не просто по свободной инерции, а в ответ на конкретные вызовы, с которыми сталкиваются как Узбекистан, так и Казахстан.

Учитывая предметность переговоров, в ходе визита в фокусе были вопросы промышленной кооперации, во многом компенсирующие риски разрыва цепочек поставок и продовольственной безопасности, наблюдаемые сегодня в мире.

Результатом переговоров явились договоренности по совместному производству бытовой техники, автомобилей, минеральных удобрений, мясомолочной и плодоовощной продукции, выращиванию пшеницы и масличных культур.

Как заключил эксперт, реализация этих договоренностей, а также создание совместной внешнеторговой компании, будут способствовать замещению дорогого импорта продукцией узбекских и казахстанских производителей

Заместитель директора Международного института Центральной Азии Фанил Кадиров в своем выступлении отметил высокую динамику отношений между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан. Растущее взаимопонимание на политическом уровне выражается в конкретных экономических показателях, в том числе грузоперевозках, авиаперевозках и пассажиропотоке. Количество совместных предприятий выросло в 6 раз. Бизнес-сообщество реализует конкретные проекты в сфере машиностроения, производства авто и техники.

В ходе международной конференции была подчеркнута идея о том, что стержневой тенденцией двусторонних отношений является обоюдное стремление к плодотворному сотрудничеству во всех сферах, в том числе в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других. Поэтому аналитические центры, имеющие научно-исследовательские ресурсы, должны приложить все усилия к еще большему расширению взаимовыгодной кооперации в Центральной Азии.

Фото: kisi.kz