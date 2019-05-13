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Эксперты ФАО помогут Туркестанской области бороться с саранчой

13 Мая 2019 06:10 66
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Эксперты ФАО помогут Туркестанской области бороться с саранчой

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) поможет аграриям Жамбылской и Туркестанской областей Казахстана в борьбе с саранчой, сообщили в пресс-службе ФАО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оtyrar.kz.

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С 4 мая в Казахстане приступил к работе эксперт по контролю за саранчовыми Александр Лачининский. Он оказывает методическую поддержку в проведении защитных мероприятий против вредителей.

Планируется, что благодаря технической помощи ФАО будут найдены оптимальные решения по обследованию территорий, зараженных вредителями. Кроме того, планируется также предотвратить дальнейшее распространение вредителей.

 

 

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Ключевые слова: Туркестанская область, Сельское хозяйство, Наука, ООН,
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