Эксперты ФАО помогут Туркестанской области бороться с саранчой

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) поможет аграриям Жамбылской и Туркестанской областей Казахстана в борьбе с саранчой, сообщили в пресс-службе ФАО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оtyrar.kz.

С 4 мая в Казахстане приступил к работе эксперт по контролю за саранчовыми Александр Лачининский. Он оказывает методическую поддержку в проведении защитных мероприятий против вредителей.

Планируется, что благодаря технической помощи ФАО будут найдены оптимальные решения по обследованию территорий, зараженных вредителями. Кроме того, планируется также предотвратить дальнейшее распространение вредителей.