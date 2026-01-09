Экспертиза не подтвердила волочение по степи и беременность Айзат Джумановой

После оглашения приговора судья Адлет Бакытов дал разъяснения по принятому решению в отношении Айбара Жанболата, признанного виновным в убийстве своей супруги Айзат Джумановой.

Как отметил судья, вина подсудимого полностью доказана в рамках предъявленного обвинения по статье 99 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. При этом отдельные версии, ранее озвученные в обществе, своего подтверждения не нашли.

— Предположения о том, что Айбар Жанболат волок погибшую по степи на лошади, а также версия о беременности Айзат Джумановой, не подтверждены результатами судебно-медицинских экспертиз, — сказал Адлет Бакытов.

Судья разъяснил, что в соответствии со статьёй 340 Уголовного кодекса Республики Казахстан он вправе рассматривать уголовное дело и назначать наказание исключительно в пределах предъявленной статьи обвинения и не имеет права самостоятельно ужесточать квалификацию действий подсудимого.

— Суд рассматривает дело и назначает наказание только по той статье, которая была предъявлена органами следствия, — дополнил он.

Таким образом, вина Айбара Жанболата признана полностью доказанной в пределах инкриминируемой статьи. Согласно статье 99 части первой УК РК, за данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет.

Однако родные Айзат Джумановой заявили о несогласии с приговором, вынесенным специализированным межрайонным судом по уголовным делам области Жетысу по делу об её убийстве.

Ранее потерпевшая сторона подала иск о возмещении материального ущерба в размере 100 миллионов тенге. Судья, учитывая материальное положение, возраст и другие обстоятельства дела, определил сумму возмещения в размере 20 миллионов тенге. Также было частное постановление в отношении медицинских работников.

Родные погибшей также не согласны с назначенной суммой материального ущерба. Они заявили о намерении обжаловать решение суда в апелляционном порядке.

— Статья предусматривает 15 лет лишения свободы. Ему дали 14, мы не согласны и будем подавать на аппеляцию. Наш гражданский иск удовлетворили частично. В связи с этим, мы, обговорив с потерпевшей стороной, будем подавать аппеляцию, — сказал адвокат Арман Шарипов.

По словам родной тёти Айзат — Раушан Дауренбековой, добиться переквалификации дела удалось лишь после эксгумации тела и проведения специальной экспертизы в городе Алматы. Она отметила, что на видеозаписях чётко видно: на момент поступления в больницу Айзат Джуманова уже была мертва. Также Раушан Дауренбекова сообщила, что малолетняя дочь погибшей в настоящее время находится под опекой Салтанат Джумановой — матери Айзат.

Напомним, суд назначил Айбару Жанболату 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 15 суток.