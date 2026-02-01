Эксперты подтвердили безопасность артезианской воды в Талдыкоргане

Как сообщила заместитель директора ГКП на ПХВ «Жетысу Водоканал» Алма Усейн, предприятие, образованое в 1957 году, сегодня обеспечивает город водой из шести водозаборных сооружений, расположенных в черте Талдыкоргана. Всего используется 44 артезианские скважины.

Фото: Айгерим Коппаева/Kazinform

— Вся вода в городе — исключительно подземная. Мы добываем ее с глубины от 60 до 150–160 метров. За счёт такой глубины вода уже проходит естественную природную фильтрацию и не требует дополнительной очистки или концентрации, — пояснила Алма Усейн.

По ее словам, единственная обработка, которая проводится, — это промывка сетей и резервуаров с применением гипохлорита натрия.

— Гипохлорит натрия не наносит вреда организму человека, это почти тоже самое что поваренная соль. Напротив, вода в Талдыкоргане по своим характеристикам приравнивается к минерализированной, — отметила спикер.

В «Жетысу Водоканале» также подчеркнули, что Талдыкорган —один из немногих городов на постсоветском пространстве, где используется только подземный источник водоснабжения. В других населенных пунктах, как правило, применяются смешанные или поверхностные источники.

Отдельно специалисты прокомментировали вопрос накипи при кипячении воды, на которую часто обращают внимание горожане.

— Накипь — это обычная химическая реакция при закипании воды. То, что остаётся в чайнике, не является чем-то плохим. Наоборот, это признак природных минералов, — пояснили в предприятии.

Немногие знают, что качество и состав питьевой воды в Талдыкоргане проверяются ежечасно.

По словам заведующей лабораторией «Контроль за качеством воды» Татьяны Колупаевой, для этого в учреждении работают инженеры-химики и биологи, а сама лаборатория оснащена всеми необходимыми, в том числе аппаратом для контроля альфа- и бета-радиоактивности воды.

Фото: Айгерим Коппаева/Kazinform

— Вода проверяется более чем по 30 показателям. Один пробор может определять до шести компонентов. На одном анализе мы можем определить хлориды, сульфаты, нитраты, нитриты, аммоний. Все данные отображаются в виде графиков. Кроме того, у нас есть и другие современные аппараты, — добавила заведующая лабораторией.

В «Жетысу Водоканале» также прокомментировали жалобы жителей на мутную или желтоватую воду, особенно в дачных массивах Уйтас, Красный Камень и Шайкорган, которые сейчас подключаются к центральному водоснабжению.

— В сеть мы подаем одинаковую по качеству воду. Мутность чаще всего связана не с подачей, а с отсутствием разбора. Если вода долго застаивается в трубопроводе и ею редко пользуются, при открытии крана она может быть желтоватой, —пояснила Алма Усейн.

По ее словам, чем активнее используется вода, тем чище становится трубопровод. В целом же массовых жалоб на качество воды в Талдыкоргане не зафиксировано.

Качество воды в городе находится под постоянным контролем не только со стороны водоканала, но и санэпидемстанцией региона. По словам руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля области Жетысу Асхата Чарапиева, специалисты ведомства на регулярной основе проводят мониторинг питьевой воды.

Фото: Айгерим Коппаева/Kazinform

— За последние пять лет положительных анализов не выявлено. Вода соответствует всем санитарным нормам и является безопасной для населения, — заверил руководитель ведомства.

Так, по словам специалистов, питьевая вода в Талдыкоргане не требует дополнительной очистки и установки бытовых фильтров — это лишь лишние траты для горожан. Вода, поступающая из-под крана, не только соответствует санитарным нормам, но и является чистой и полезной для здоровья, отмечают эксперты.

