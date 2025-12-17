Мутная вода из крана: сбой на насосной станции произошел в Кызылорде

Автор видеозаписи сообщил, что инцидент произошел в микрорайоне Арай-3. Для выяснения причин возникшей проблемы сотрудники предприятия «Кызылорда су жуйеси» провели соответствующее обследование.

Фото: ГКП "Қызылорда су жүйесі"

— 14 декабря в результате временного отключения и последующего повторного включения электроснабжения на насосных установках водозаборного сооружения «Арай» произошло изменение цвета питьевой воды. Из-за нестабильности электропитания в замкнутых трубопроводах многоквартирных жилых домов № 77, 78, 79 и 80 микрорайона Арай-3 осадочные отложения, скопившиеся в трубах, при временной остановке подачи воды, а затем при ее повторном запуске поднялись, что привело к помутнению воды. С момента поступления жалоб в микрорайонах Арай-2 и Арай-3 были проведены работы по очистке труб питьевого водоснабжения, — говорится в официальном сообщении предприятия.

В настоящее время специалисты продолжают работы, направленные на подъем трубопровода от участка, подключенного к контрольному колодцу на вводе в вышеуказанные жилые дома.

Ранее аналогичная ситуация была зафиксирована в городе Алматы, где изменился цвет воды в реке Есентай — она приобрела ржавый оттенок. Данное изменение жители города заметили вечером 28 августа, после чего информация начала активно распространяться в социальных сетях.