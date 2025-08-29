Эксперт: Визит короля Иордании в Казахстан придает новый импульс двусторонним отношениям

По мнению заместителя главного редактора иорданской газеты «Ад-Дустур» и главы Центра экономических исследований Ауни ад-Дауда, особое значение королевский визит приобрел тем, что последовал спустя несколько месяцев после визита Президента Касыма-Жомарта Токаева в Амман в феврале.

Эксперт напомнил, что тогда было подписано около 16 соглашений и меморандумов о сотрудничестве в сферах сельского хозяйства, науки, культуры, энергетики и инвестиций.

Ключевым событием нынешней поездки, по словам ад-Дауда, стал бизнес-форум в Астане с участием порядка 300 предпринимателей из двух стран, представляющих широкий круг отраслей.

— Это реальная возможность превратить политический диалог в совместные проекты. Уже обсуждаются инициативы в фармацевтической промышленности, сельском хозяйстве, цифровизации и энергетике, — отметил эксперт.

Он добавил, что несмотря на прочные политические отношения, торговый обмен остается ниже ожиданий: в 2024 году его объем не превысил $2,9 млн, из которых $1,3 млн составил иорданский экспорт.

— Потенциал у нас гораздо больше. Есть условия для инвестиций в фармацевтику, с учетом емкости казахстанского рынка, оцениваемого примерно в $2 млрд в год. Иорданские компании уже имеют опыт работы здесь, и мы рассчитываем на их расширение, — подчеркнул аль-Дауд.

По его словам, особое внимание уделяется сельскому хозяйству, в частности поставкам казахстанской пшеницы в Иорданию, а также перспективам сотрудничества в птицеводстве. В числе новых направлений названы проекты в области высшего образования, цифровых технологий, мирного использования ядерной энергии и развитие урановой программы в Иордании.

— Существенным шагом станет запуск прямого авиасообщения между Амманом и Астаной, который планируется на июнь 2026 года. Это придаст новый импульс развитию торговли и туризма, — сказал эксперт.

В среду Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Король Абдалла ІІ приняли участие в казахско-иорданском бизнес-форуме, который состоялся в рамках визита иорданского монарха в Астану.