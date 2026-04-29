Визит Бабиша отражает стратегический разворот Чехии к Центральной Азии — эксперт

Визит премьер-министра Чехии Андрея Бабиша в Астану — часть стратегического разворота Праги к новым рынкам. При этом переговорные позиции Астаны сегодня объективно сильнее, чем три-четыре года назад, считает политолог, руководитель Центра цифровых социальных наук Института философии, политологии и религиоведения Рустем Мустафин, передает корреспондент агентства Kazinform.

Новый уровень политического диалога

Как считает политолог, Казахстан для Чехии важен как крупный поставщик нефти и стабильный партнер в обстановке нестабильности глобальных цепочек поставок. Подобная взаимная необходимость и есть тот фундамент, на котором будет строиться следующий этап сотрудничества.

— Нынешний визит Бабиша вместе с делегацией более чем из пятидесяти чешских компаний стал крупнейшей чешской бизнес-миссией в Центральную Азию за всю историю отношений. Если поездка Петра Фиалы 24 апреля 2023 года была жестом политической поддержки и разведкой возможностей, по итогам которой стороны подписали соглашений на 230 миллионов евро, то нынешний приезд устроен уже как площадка для заключения готовых контрактов, — поясняет эксперт.

За ним стоит ясная экономическая логика, считает Рустем Мустафин. Чехия после отказа от российских поставок зависит от казахстанской и азербайджанской нефти, идущей через нефтепровод TAL, и Казахстан сегодня входит в пятерку ведущих поставщиков нефти в Чешскую Республику с объемом более одного миллиона тонн. По словам эксперта, к этому добавляется задача диверсифицировать экспорт за пределы Германии, на которую приходится 32 процента всего чешского вывоза.

— Для Казахстана визит вписан в линию многовекторной политики. Чехия открывает доступ к машиностроению, оборонной промышленности и атомной энергетике. Сотрудничество рассматривается, как горизонтальное между относительно равными партнерами. В ближайшие годы диалог сместится с общеполитической риторики к конкретным контрактам в энергетике, транспорте и оборонной сфере, а визиты на высшем уровне станут регулярными, — считает собеседник.

Какие сферы могут укрепить сотрудничество

По мнению Рустема Мустафина, возобновляемая энергетика и медицинские технологии представляют собой два сектора, где у обеих сторон есть взаимодополняющая компетенция.

— Для Казахстана развитие ВИЭ имеет ясную экономическую логику, потому что каждый произведенный солнцем или ветром мегаватт-час высвобождает углеводороды для экспорта по более высокой цене. Чешская сторона может предложить инжиниринг малых ГЭС, биогазовые установки для агросектора и оборудование для модернизации тепловых сетей, что особенно актуально для северных регионов Казахстана, где износ теплоэнергетической инфраструктуры превышает 70 процентов, — считает он.

Сюда же добавляется атомное направление. По соглашению ČEZ с Rolls-Royce от 24 апреля 2026 года Чехия становится одной из европейских площадок развития малых модульных реакторов, а Казахстан как раз определяется с программой малой атомной генерации в дополнение к большой АЭС в Алматинской области, отметил эксперт.

Другая перспективная сфера — медицинские технологии, которые открывают пространство для глубокой научной интеграции. Конференция Life Sciences Today 2025 в Астане под эгидой National Laboratory Astana собрала ведущих экспертов из США, Германии и Японии. По словам спикера, в этом ключе логично встроить и чешские исследовательские центры.

— Чешская академия наук и Карлов университет ведут передовые исследования в иммунотерапии, клеточной биологии и онкологии, а совместный проект с биомедицинским кластером Назарбаев Университета может стать тем самым символическим научным флагманом, какого пока не хватает в наших отношениях, — рассказал Рустем Мустафин.

Казахстан может усилить позиции в транзите

Для Чехии, страны без выхода к морю, но с одной из самых развитых железнодорожных сетей в Центральной Европе, Средний коридор — кратчайший сухопутный путь к рынкам Центральной Азии и Китая в обход северных российских маршрутов, которые после 2022 года стали политически и логистически затратными.

— Чешские эксперты, и в первую очередь Министерство промышленности и торговли, оценивают транзитный потенциал Казахстана как высокий, но требующий инвестиций в инфраструктуру. Узкие места сосредоточены в портовой части, в нехватке судов на Каспии и в неунифицированных тарифах между странами-участницами. Здесь чешские логистические и инжиниринговые компании могут сыграть содержательную роль через участие в управлении сухими портами, в строительстве терминалов и в цифровизации таможенных процедур, — объяснил политолог.

По его словам, само правительство Бабиша уже включило Средний коридор в число приоритетов в письме лидерам ЕС от 2 февраля 2026 года, требуя усиления европейских инвестиций в транскаспийскую связанность. Это означает, что чешский интерес к нашему транзитному потенциалу подкреплен еще и брюссельской повесткой, и Чехия становится естественным союзником в продвижении нашей логистической стратегии в ЕС.

По словам эксперта, Казахстан стремится занять центральное место в системе перевозок между Европой и Азией. Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) или Средний коридор рассматривается как закономерный ответ на потребность диверсифицировать торговые маршруты.

— Маршрут идет из Китая через Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию или прямо в Европу через черноморские порты. Сухопутный участок занимает 12-15 дней, проектная пропускная способность к концу десятилетия должна достичь 10 миллионов тонн в год, а ключевые казахстанские порты Актау и Курык уже модернизируются, — сказал Рустем Мустафин.

Лошади Пржевальского — символ научного сотрудничества

Самым ярким и содержательным научным проектом последних лет остается возвращение лошадей Пржевальского в казахстанские степи. По словам политолога, этот проект Пражского зоопарка совместно с казахстанскими ветеринарами, экологами и Комитетом лесного хозяйства имеет редкое сочетание глубокого символизма и реальной научной ценности.

— Меморандум об этом проекте был подписан в ходе визита Фиалы в апреле 2023 года, и в июне 2024 года первая партия из семи лошадей была транспортирована чешскими военными самолетами в Аркалык и далее в центр реинтродукции в Тургайской степи. В 2025 году прибыла вторая группа, всего же в рамках программы планируется перевезти около сорока животных в течение нескольких лет, — отметил Рустем Мустафин.

Символика здесь работает в обе стороны, продолжил эксперт. Казахстан возвращает в свою природу вид, исчезнувший у нас в дикой природе в конце XIX века, а Прага, обладающая лучшей в мире племенной книгой по лошадям Пржевальского, демонстрирует свою экологическую и научную ответственность.

Как подчеркнул спикер, помимо этого открывается несколько содержательных направлений для расширения сотрудничества, прежде всего зоологические исследования в области генетики копытных и популяционной биологии, ветеринарные протоколы транспортировки и адаптации крупных млекопитающих, и управление заповедными территориями с применением чешского опыта национальных парков.