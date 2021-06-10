Эксперт: Пытки, дискриминация женщин, - вопросы, касающиеся каждого гражданина РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - То, что первым пунктом в Указе Президента «О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека» говорится о том, что Казахстан должен сотрудничать с договорными организациями и Советом по правам человека ООН, это очень важный шаг, потому что именно в этих организациях, комитетах по реализации различных Конвенций заслушиваются доклады о состоянии прав человека в Казахстане. Такое мнение выразила экс-сотрудник ООН и Министерства иностранных дел РК, эксперт по институциональному развитию Аида Альжанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Считаю, что это первый исторический шаг, потому что все изменения происходят сверху под нажимом снизу. Дело в том, что Казахстан является членом ООН и подписантом многих международных договоров, которые выполняются не в полной мере. Часто Казахстан подвергается критике. Понятие прав человека в Казахстане не раскрыто до конца. У каждого человека свое понимание прав человека. А есть общее глобальное понимание этих прав, которое выработано на протяжении многих десятилетий многими государствами. То, что первым пунктом говорится о том, что Казахстан сотрудничает с договорными организациями и Советом по правам человека ООН, это очень важный шаг, потому что именно в этих организациях, комитетах по реализации различных Конвенций заслушиваются доклады о состоянии прав человека в Казахстане», - прокомментировала эксперт.

На сегодняшний день Казахстан участвует в четырех Комитетах: Комитет по правам человека с 2009 года, Комитет по правам против пыток с 2008 года, Комитет по ликвидации и дискриминации в отношении женщин с 2001 года, Комитет по ликвидации расовой дискриминации с 2008 года. Казахстан предоставил уже пять докладов по вопросу ликвидации и дискриминации в отношении женщин.

«Но Комитет все равно выдает свои рекомендации о том, что еще нужно улучшить стране, чтобы устранить дискриминацию против женщин. Несмотря на то, что мы предоставляли пять докладов, остается много нерешенных вопросов. Один из таковых - создание проекта закона «О бытовом насилии», который является одной из рекомендации Комитета. Из-за плохого информирования населения о том, в чем смысл данного закона, группа людей, которая не понимает важность реализации этого проекта, подняла вопрос, что Казахстан идет на поводу запада. ООН не является западной организацией. ООН – это глобальная организация, в которую входит 193 страны мира. Каждая резолюция не выходит на свет, пока не прошла бурное обсуждение. И говорить, что «влияние запада», это либо манипуляции, либо недопонимание. Как уже говорила ранее, сама Концепция прав человека в Казахстане плохо раскрыта. Но то, что в данном Указе перечислены такие вопросы, как пытки, торговля людьми, дискриминация женщин, свобода слова, это очень важные вопросы, которые касаются каждого гражданина Казахстана», - отметила Аида Альжанова.

По ее мнению, очень важно, чтобы в разработке плана реализации Указа участвовало гражданское общество, эксперты, которые говорили о различных нюансах. Каждый пункт этого Указа должен широко обсуждаться, а люди должны вырабатывать общий подход к его реализации. По словам эксперта, это можно сделать через университеты.

«Дело в том, что новое поколение не готово жить по старым правилам. Что такое защита прав человека? Это правила взаимодействия людей в социуме. И эти правила должны быть реализованы совместно с социумом, также как это происходит на базе ООН. Когда жила в Ньй-Йорке, заметила, что со школьной скамьи детей обучают правам человека и системе государственного устройства. Люди понимают, как работает система. Они могут встать в защиту своих прав. Если люди этого не понимают, они идут в определенный орган, который не несет ответственности за этот вопрос. Но получив отказ, люди начинают ругать всю систему. Дети со школьной скамьи должны изучать систему государственного устройства, Конституцию, что там заложено, какие положения защищают их права, должны знать, куда им обращаться в случае нарушения их прав», - привела пример спикер.

В ходе нашей беседы Аида Альжанова привела аналогию с правилами дорожного движения, чтобы объяснить значимость обеспечения прав человека.

«Простые граждане не понимают, как работает система. Но правила дорожного движения, правила взаимодействия предусматривают правила, которые едины для каждого. Почему всегда привожу в пример правило дорожного движения? Даже при существовании строгих правил дорожного движения, случаются аварии, гибнут люди. А вы представляете, если бы правил вообще не было? Какой бы хаос был. Права человека либо есть либо нет. Это достаточно исторический шаг. Единственное, есть опасения: какова будет его реализация. Все равно будет сложно. Для хорошей реализации нужно участие всего общества, больше вовлекать молодежь», - пояснила эксперт.

В целом, Аида Альжанова считает, что международные организации положительно оценят принимаемые меры Казахстаном.

«Любые изменения происходят, когда начинаются изменения в законодательстве. Всегда нужны законодательные рамки. Это, как правило, дорожного движения. Вас никогда не выпустят на дорогу, если нет прав. Тут то же самое. Нужно знать правила, они заключены в законах. Чтобы законы были хорошие и работающие, люди должны участвовать в принятии этих законов через неправительственные организации, депутатов. Гражданское общество сильно выросло, в частности, уровень осознанности гражданского общества. Люди готовы участвовать в разработке правил», - заключила экс-сотрудник ООН и Министерства иностранных дел РК, эксперт по институциональному развитию Аида Альжанова.

Фото: strategy2050.kz