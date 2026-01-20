Эксперт ООН: Внедрение Национальной информсистемы водных ресурсов в РК— верный шаг

По мнению эксперта, разработка позволяет систематизировать данные по водным ресурсам и эффективно заниматься решением конкретных задач.

— Это не просто большая система, в которую беспорядочно загружаются все имеющиеся данные. Она состоит из модулей, каждый из которых выполняет свою уникальную задачу. Это позволяет сконцентрироваться на конкретных, необходимых данных. Все модули взаимосвязаны, но не в случайном порядке, а в целях предоставления информации, в которой нуждаются другие модули. И это является преимуществом Национальной информсистемы водных ресурсов. Таким образом, модули вместе формируют систему и обеспечивают визуализацию и аналитическую работу, связанную с управлением водными ресурсами, — отметил международный советник Программы развития ООН по управлению водными ресурсами.

Напомним, по поручению Главы государства Министерством водных ресурсов и ирригации разработана Национальная информационная система водных ресурсов, в которой будут собраны все сведения по поверхностным и подземным водам. Ввод НИСВР в промышленную эксплуатацию запланирован на вторую половину 2026 года.