    20:53, 26 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Эксперт ЕС: Я впечатлен работой Казахстана по закону об ИИ

    На Парламентских слушаниях в Мажилисе эксперт Всемирного экономического форума Хенрик фон Шейл высоко оценил усилия Казахстана в сфере цифровизации и принятый закон «Об искусственном интеллекте», назвав его первым шагом к защите граждан и государства, передает агентство Kazinform со ссылкой на Мажилис.

    Фото: Мажилис

    Хенрик фон Шейл, являющийся одним из авторов законодательства в сфере искусственного интеллекта в Европе, подчеркнул, что за последние несколько лет Казахстан достиг многого в экономическом развитии и взаимодействии между государством и обществом.

    — Это хороший повод для гордости. И я думаю, что искусственный интеллект очень поменяет Казахстан в ближайшие десять лет. Хорошо, что вы начали уделять огромное внимание ИИ уже сейчас. Я сам изучал различные законы об ИИ по всему миру и был очень впечатлен вашей работой. Потому что вы использовали самое лучшее, что можно взять из опыта Европейского Союза, провели оценку рисков, подумали о том, как можно обеспечить прозрачность и открытость рынков и каким образом можно обеспечить защиту прав человека, — выразил свое мнение эксперт.

    В ходе слушаний выступили также и. о. министра искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, депутат Мажилиса Екатерина Смышляева, представители IT-компаний и эксперты.

    На полях Парламентских слушаний прошла выставка проектов в сфере искусственного интеллекта, цифровых технологий и инноваций. Госорганы и IT-компании представили более 20 разработок по разным направлениям — от государственных сервисов и правоохранительной системы до медицины, образования, логистики и строительства.

