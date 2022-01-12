Эксперт Алмасбек Садырбаев: Развитие сельского хозяйства – одна из приоритетных задач в поручении Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вчера прошло заседание Мажилиса Парламента с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева, где отдельный блок вопросов был посвящен сфере сельского хозяйства. Как будут реализованы поручения Президента в этой отрасли – «по полочкам» разложил эксперт в сфере сельского хозяйства Алмасбек Садырбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одно из важных решений, озвученных Президентом, - принятие мер по прекращению администрирования утилизационного сбора. Недавно я встречался с министром сельского хозяйства касательно полной отмены утильсбора в сельском хозяйстве. Министр в целом поддерживает эту политику. Насколько я понимаю, размер утильсбора снизят для автотранспортов, а в сельском хозяйстве мы постараемся полностью отменить утильсбор. Мы, специалисты в сфере сельского хозяйства, простые жители и министр выступаем в одной позиции, поэтому мне кажется, что можем добиться успехов в этом вопросе. Конечно же, поддерживаем меру по снижению размера утильсбора для автотранспортов, а для сельскохозяйственной техники утильсбор не нужен. Мы очень хотим и надеемся, что будет учтено наше предложение, потому что в этом случае подешевеет сельскохозяйственная техника», - прокомментировал эксперт.

По словам Алмасбека Садырбаева, Президент уделил особое внимание развитию сельского хозяйства.

«Это нас радует. Глава государства отметил, что Правительство должно держать на особом контроле вопросы обеспечения семенами, кормами, сеном, удобрениями и проведение посевной кампании. Когда на прошлой неделе встречался с министром сельского хозяйства, он рассказал о подготовке к весенней посевной кампании. Однако, как вы знаете, на эти меры в прошлом году было выделено 72 млрд тенге, однако эти средства могли получить только крупные хозяйства. Нам бы хотелось, чтобы форвардные контракты предоставляли мелким хозяйствам тоже. Их преимущество в том, что они дают средства под один процент весной, а хозяйства возвращают осенью в качестве продукции», - сказал спикер.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев также остановился на засухе, которая настигла страну в прошлом году.

«Президент сказал, что по прогнозам в этом году ситуация может осложниться. Наблюдая за выпадением осадков, мы, эксперты в этой области, тоже убедились в этом. Очень радует, что Глава государства сам озвучил эту проблему. Это конкретный сигнал для руководителей областей, Министерству, Правительству, чтобы снова не были взбудоражены засухой, если она наступит в 2022 году. Поэтому, это хорошая новость. Все мы вместе должны предотвратить наступление засухи. Не стоит поручать это дело только Министерству или Правительству. Поэтому нам стоит обратить внимание на вопрос, акимы областей должны работать в направлении субсидирования корма», - считает эксперт.

По его словам, многие специалисты в сфере сельского хозяйства на протяжении 20 лет строили систему субсидирования животноводства.

«Президент отметил, что мы должны упростить получение субсидии, обеспечить ее доступность и прозрачность. Будем работать в этом направлении. Обучим операторов, научим хозяйства оформлять субсидии. Не будет отменять субсидирование животноводства. Президент услышал нас. Поэтому субсидии остаются, однако нужна прозрачность, помощь действительно должны получать нуждающиеся. Возможно, моя мысль многим не понравится, однако крупным агрохолдингам не нужны субсидии. Если у них имеется свыше трех тысяч коров и лошади в таком же количестве, 10 тысяч овец, зачем субсидии? Самое важное поручение Президента – в ближайшие три года необходимо кардинально решить вопрос продовольственной безопасности. Это одна из главных задач акимов и Правительства. Вопрос обеспечения продовольственной безопасности очень важен, это означает, что корма и сено не будут вывозиться за границу, будут перерабатываться в стране, откроются небольшие цеха», - добавил Алмасбек Садырбаев.

Напомним, что Глава государства Касым-Жомарта Токаева вчера выступил на заседании Мажилиса Парламента Республики Казахстан.