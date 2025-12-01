Экспериментальные решения внедрят на опасном участке дорог Алматы

По данным «Сергек», анализ проводился в рамках международного проекта UN-Habitat (Программа ООН по населенным пунктам).

Алматы ранее вошел в пятерку городов, выбранных для участия в инициативе вместе с Кишиневом (Молдова), Крагуевацем (Сербия), Вуштри (Косово) и Бишкеком (Кыргызстан).

Исследовательница городской среды Алеся Нугаева пояснила, что в рамках работы было проанализировано более 20 тысяч обращений жителей в Open Almaty по вопросам транспортной инфраструктуры и безопасности, а также был проведен открытый онлайн-опрос, сфокусированный на восприятии жителями своих районов с точки зрения безопасности.

— Запросы горожан можно разделить на два кластера: локальный и стратегический. К локальным вопросам относятся проблемы, связанные с повседневной безопасностью: освещение, отсутствие разметки и дорожных знаков, а также установка лежачих полицейских. Стратегические обращения затрагивают более широкие системные проблемы. Среди них автомобилецентричный подход к проектированию дорог и развязок, расположение социальных объектов вблизи крупных магистралей, недостаточное развитие велоинфраструктуры, а также вопросы парковок — от незаконных стоянок до платных парковочных зон в жилых районах, — рассказала Алеся Нугаева.

Она также отметила, что во многих обращениях жители выражают обеспокоенность безопасностью детей. Эта тема становится ключевым аргументом и основной мотивацией при обращении в городские службы.

Наиболее проблемными участками, выявленными в ходе комплексного анализа, который включал в себя такие критерии, как анализ ДТП, обращения жителей, онлайн-опрос и интервью с экспертами транспортной отрасли, оказались микрорайоны Горный Гигант, Құрамыс, Таугуль, Таугуль-1, Мамыр-1, а также квадраты улиц Бухар жырау — Сатпаева — Байтурсынова — река Есентай и Аль-Фараби — Жарокова — Дунаевского — Розыбакиева.

— Теперь одна из шести локаций будет использована для проведения тактического пилота, который позволит оценить влияние точечных изменений на дорожную безопасность. В рамках пилота на перекрестке будут внедрены временные тактические решения, после чего эксперты проведут сравнительный анализ данных до и после вмешательства. По согласованию с акиматом города Алматы, в случае успешных результатов пилота, временные меры могут быть преобразованы в полноценную реконструкцию на основе разработанных решений. По остальным участкам специалисты по дорожному движению подготовят рекомендации для администрации города по пересмотру организации движения и повышению безопасности, — сообщили в «Сергек».

Целью международного проекта UN-Habitat является содействие снижению смертности и травматизма на дорогах через укрепление и повышения культуры безопасности и потенциала для долгосрочного устойчивого планирования городской мобильности. МВД РК поддерживает инициативы UN-Habitat и Vision Zero Community, поскольку снижение аварийности и смертности на дорогах требует внедрения современных и эффективных решений.

