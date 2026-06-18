Экс-защитник «Ливерпуля» Конате продолжит карьеру в «Реал Мадрид»

Мадридский «Реал» объявил о подписании французского защитника Ибраима Конате, который присоединился к клубу на правах свободного агента после завершения контракта с английским «Ливерпулем», передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщает пресс-служба «королевского клуба», соглашение с 27-летним футболистом рассчитано до конца июня 2030 года.

Конате является игроком сборной Франции и в настоящее время находится в расположении национальной команды, участвующей в чемпионате мира-2026.

Трансфер защитника был одним из ключевых пунктов предвыборной кампании президента «Реала» Флорентино Переса, переизбранного на пост 7 июня.

В минувшем сезоне мадридский клуб занял второе место в чемпионате Испании, уступив титул «Барселоне».

Ранее мадридский клуб объявил о переходе Бернарду Силвы.

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