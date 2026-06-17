KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    «Реал» объявил о переходе Бернарду Силвы

    Мадридский «Реал» объявил о подписании контракта с португальским полузащитником Бернарду Силвой, передает корреспондент агентства Kazinform.

    л
    Фото: bernardocarvalhosilva /instagram.com

    Футболист присоединился к испанскому клубу на правах свободного агента после завершения контракта с английским «Манчестер Сити». Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2028 года.

    По данным СМИ, заработная плата 31-летнего хавбека в новом клубе составит 20 млн евро в год. Кроме того, игрок получит подписной бонус в размере 10 млн евро.

    В минувшем сезоне Бернарду Силва провел за «Манчестер Сити» 53 матча во всех турнирах, забил три мяча и отдал пять результативных передач.

    Португалец выступал за английский клуб с 2017 года. За это время он завоевал 19 трофеев, включая шесть чемпионских титулов Английской премьер-лиги и победу в Лиге чемпионов УЕФА.

    Где посмотреть первый матч сборной Узбекистана, можно узнать здесь.

    Спорт Футбол Реал Мадрид
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор