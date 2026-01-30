РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    12:23, 30 Январь 2026 | GMT +5

    Экс-замначальника колонии подозревают во взяточничестве в Алматинской области

    Прокуратура Алматинской области подтвердила, что в отношении бывшего сотрудника уголовно-исполнительной системы проводится расследование, передает корреспондент агентства Kazinform.

    арест, заключенные, колония
    Фото: Freepik

    — Подтверждаем факт задержания экс-заместителя начальника учреждения № 14 ДУИС по Алматинской области и области Жетысу Серика Арыстанова по фактам неоднократного получения взяток от осужденных лиц согласно статье 366 части 3 пункта 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан, — сообщили в прокуратуре Алматинской области.

    Как сообщили в надзорном органе, специализированным следственным судом города Конаев в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей».

    Досудебное расследование продолжается.

    В прокуратуре напомнили, что в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, иные сведения разглашению не подлежат.

    Ранее стало известно, что досудебное расследование начато в отношении бывшего заместителя акима Илийского района Алматинской области Куата Акшабаева.

    Камшат Абдирайым
    Автор
