Экс-замначальника колонии подозревают во взяточничестве в Алматинской области

— Подтверждаем факт задержания экс-заместителя начальника учреждения № 14 ДУИС по Алматинской области и области Жетысу Серика Арыстанова по фактам неоднократного получения взяток от осужденных лиц согласно статье 366 части 3 пункта 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан, — сообщили в прокуратуре Алматинской области.

Как сообщили в надзорном органе, специализированным следственным судом города Конаев в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей».

Досудебное расследование продолжается.

В прокуратуре напомнили, что в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, иные сведения разглашению не подлежат.

Ранее стало известно, что досудебное расследование начато в отношении бывшего заместителя акима Илийского района Алматинской области Куата Акшабаева.



