НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Строительство

Экс-замакима Алматы Мухит Азирбаев получил новую должность

8 Декабря 2022, 16:43
Экс-замакима Алматы Мухит Азирбаев получил новую должность

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мухит Азирбаев избран председателем Союза строительной отрасли Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Единогласным решением членов Союза строительной отрасли Казахстана (ССО) Председателем правления Союза избран Азирбаев Мухит Бакытович», - сообщили в пресс-службе Союза строительной отрасли Казахстана.

Союз строительной отрасли объединяет производственные компании, строителей, проектировщиков, архитекторов. Союз ставит перед собой задачи консолидации и выстраивания взаимоотношений строителей с профессиональным сообществом, внедрения новых технологий при проектировании и строительстве, а также содействия в реализации стратегии развития строительной отрасли, повышения качества строительных услуг.

Мухит Азирбаев с апреля 2019 по сентябрь 2022 года занимал должность замакима Алматы. В сентябре ушел по собственному желанию.


Фото: inbusiness.kz

Теги:
Новости по теме
Более 50 млрд тенге выделят на пробивку улицы, ремонт дорог и строительство метро в Алматы
Более 10 млрд тенге направят на строительство новой магистрали водоснабжения в Алматы
Алтай Кульгинов назначен заместителем Премьер-Министра РК
Читайте также
Более 50 млрд тенге выделят на пробивку улицы, ремонт дорог и строительство метро в Алматы
Более 10 млрд тенге направят на строительство новой магистрали водоснабжения в Алматы
Алтай Кульгинов назначен заместителем Премьер-Министра РК
Габидулла Оспанкулов назначен завотделом госконтроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК
Канатбек Жайсанбаев назначен помощником Президента – завотделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента РК
Ернар Баспаев назначен заместителем руководителя Администрации Президента РК
Президент назначил послов РК в Болгарии, Литве и Албании
Малик Мурзалин назначен послом Казахстана в Грузии
Новости партнеров
Популярное
1 Назначен исполняющий обязанности акима Караганды
2 Алихан Смаилов представил нового акима Астаны
3 Женис Касымбек назначен акимом Астаны
4 Экс-замакима Алматы Мухит Азирбаев получил новую должность
5 Президент РК принял вновь избранного председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева

Лента новостей