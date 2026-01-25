Экс-вингер «Челси» Виктор Мозес перешел в «Кайсар»

О подписании контракта с 35-летним полузащитником сообщила пресс-служба клуба. В новом сезоне Мозес будет выступать за «Кайсар» под номером 11. Переход состоялся на правах свободного агента.

В социальных сетях клуба уже опубликованы видеокадры с теплой встречей новичка болельщиками на стадионе.

Виктор Мозес широко известен по выступлениям за ведущие клубы Европы. В составе лондонского «Челси» он становился чемпионом Англии и дважды выигрывал Лигу Европы. В разные годы футболист также защищал цвета английских «Кристал Пэлас», «Уигана», «Ливерпуля», «Сток Сити» и «Вест Хэма», турецкого «Фенербахче», итальянского «Интера» и московского «Спартака».

Последним клубом Мозеса перед переходом в «Кайсар» был английский «Лутон Таун».

В руководстве и тренерском штабе кызылординского клуба уверены, что опыт и высокий профессионализм Виктора Мозеса окажут положительное влияние на развитие команды и помогут в росте молодых футболистов.

Фото: ФК «Кайсар»

Отметим, что в октябре 2025 года футбольный клуб «Кайсар» официально передан в частное управление главе компании «TAU Group LTD» Исламгали Козбакову.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что несмотря на переход клуба к частному владельцу, на подготовку и участие команды в чемпионате выделяются деньги из бюджета. На запрос Kazinform ответили в управлении спорта и туризма Кызылординской области.