Экс-президенту Армении Сержу Саргсяну запретили покидать страну

Сержа Саргсяна обвиняют по делу об отмывании денег в особо крупных размерах, злоупотреблении служебным положением и получении взяток, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Антикоррупционный суд Армении избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде в отношении бывшего президента страны Сержа Саргсяна, который является фигурантом дела об отмывании денег в особо крупных размерах, злоупотреблении служебным положением и получении взяток в особо крупных размерах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Антикоррупционного комитета Армении.

— В качестве превентивной меры к третьему президенту Республики Армения Сержу Саргсяну применен запрет на выезд, — заявили в ведомстве.

Также там рассказали, что в качестве меры пресечения в отношении четырех из шести лиц, задержанных 25 августа в рамках уголовного производства, включая сына бывшего президента Роберта Кочаряна, был избран арест. Еще одного фигуранта отправили под домашний арест.

Антикоррупционный суд Армении в ночь на 26 августа принял решение арестовать на два месяца старшего сына Кочаряна Седрака Кочаряна. Как рассказал журналистам адвокат Александр Кочубаев, Седраку Кочаряну ограничили свидания, и право посещения имеют лишь его жена и дети. Он был переведен в уголовно-исполнительное учреждение «Ереван-Кентрон» в народе более известное как «подвалы СНБ» (Службы нацбезопасности Армении). Мера пресечения самому Роберту Кочаряну будет избрана после того, как врачи позволят перевести его в суд. Около двух недель назад Кочарян перенес операцию на сердце, и 25 августа после задержания его самочувствие резко ухудшилось. Он был госпитализирован.

25 августа Генеральная прокуратура Армении сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего президента Кочаряна, инкриминировав ему злоупотребление служебным положением, получение взятки в особо крупных размерах и отмывание средств. В этом же деле фигурирует Саргсян, который в период президентства Кочаряна занимал должность министра обороны.

25 августа Антикоррупционный комитет РА сообщил о проведении обысков и других следственных действий по нескольким десяткам адресов, принадлежащих второму президенту РА Роберту Кочаряну и членам его семьи.