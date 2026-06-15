Экс-президента Армении Роберта Кочаряна не выпустили из страны

В офисе второго президента Армении подтвердили, что Роберту Кочаряну без объяснения причин запретили выезд из страны в ереванском аэропорту «Звартноц», передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Ереване.

По информации офиса, бывший президент, лидер альянса «Армения» Роберт Кочарян планировал совершить краткосрочную поездку личного характера, не связанную с его политической или профессиональной деятельностью.

Между тем ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в видеообращении, опубликованном в социальных сетях, заявил о попытках подкупа избирателей со стороны оппозиционных сил в ходе прошедших 7 июня парламентских выборов. Он также подчеркнул, что виновные понесут наказание в соответствии с законодательством.

Ранее сообщалось, что ЦИК РА опубликовала окончательные итоги парламентских выборов, согласно которым в Национальное собрание прошли партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» (49,745% голосов), блок Самвела Карапетяна «Сильная Армения» (23,271%), а также блок Роберта Кочаряна «Армения» (9,923%).