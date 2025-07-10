Экс-президент Южной Кореи вновь взят под стражу

Центральный окружной суда Сеула выдал ордер по запросу специального прокурора Чо Ын Сока, ссылаясь на опасения, что бывший президент может уничтожить доказательства.

Команда Чо добивалась ордера по пяти ключевым обвинениям, включая предполагаемое нарушение Юн Сок Ёлем прав членов Кабинета министров за то, что он пригласил лишь некоторых на совещание, проведённое незадолго до объявления военного положения 3 декабря. Юн и его адвокаты присутствовали на слушании и отвергли все обвинения, после чего бывший президент был доставлен в следственный изолятор.

Это уже второй арест Юн Сок Ёля. Первый произошёл в январе, когда он ещё был президентом, но позже суд удовлетворил просьбу об отмене ареста и освободил политика в марте.

Ранее сообщалось, что полиция Сеула планирует задействовать около 2000 полицейских и примерно 350 единиц оборудования, включая защитные ограждения, вокруг здания суда в южной части города до объявления решения по ордеру.

Напомним, специальный прокурор Чо Ын Сок снова обратился в суд за ордером на арест Юн Сок Ёля.