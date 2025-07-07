Экс-президенту Южной Кореи снова грозит арест

Как сообщает агентство Yonhap, 25 июня Центральный окружной суд Сеула отклонил просьбу специального прокурора о выдаче такого ордера. Спецпрокурор вновь обратился в этот же суд, он просит арестовать Юн Сок Ёля по статье о злоупотреблении полномочиями, подделке документов, за нарушение закона о президенте и препятствование органам власти при исполнении.

Все эти подозрения связаны с событиями военного положения 3 декабря 2024 года. Юн Сок Ёль проходит также обвиняемым по уголовной статье о мятеже против государственного строя.

Yonhap отмечает, что подозрения в государственной измене в запрос на ордер не включены. Под государственной изменой в Южной Корее могут пониматься действия, которые приведут к иностранному вторжению.

С декабря ряд СМИ Республики Корея публиковали версии о том, что администрация Юн Сок Ёля якобы пыталась спровоцировать конфликт на границе с КНДР для того, чтобы получить предлог для введения военного положения. Представитель специального прокурора пояснила, что подозрения в государственной измене все еще рассматриваются.

Напомним, 15 января 2025 года следователи арестовали Юн Сок Ёля по обвинению в подстрекательстве к мятежу в связи с объявлением военного положения 3 декабря. В марте суд отменил арест президента Южной Кореи.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.