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    18:31, 06 Июль 2025 | GMT +5

    Экс-президенту Южной Кореи снова грозит арест

    Специальный прокурор Чо Ын Сок снова обратился в суд за ордером на арест экс-президента Республики Корея Юн Сок Ёля, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль
    Фото: en.yna.co.kr

    Как сообщает агентство Yonhap, 25 июня Центральный окружной суд Сеула отклонил просьбу специального прокурора о выдаче такого ордера. Спецпрокурор вновь обратился в этот же суд, он просит арестовать Юн Сок Ёля по статье о злоупотреблении полномочиями, подделке документов, за нарушение закона о президенте и препятствование органам власти при исполнении.

    Все эти подозрения связаны с событиями военного положения 3 декабря 2024 года. Юн Сок Ёль проходит также обвиняемым по уголовной статье о мятеже против государственного строя.

    Yonhap отмечает, что подозрения в государственной измене в запрос на ордер не включены. Под государственной изменой в Южной Корее могут пониматься действия, которые приведут к иностранному вторжению.

    С декабря ряд СМИ Республики Корея публиковали версии о том, что администрация Юн Сок Ёля якобы пыталась спровоцировать конфликт на границе с КНДР для того, чтобы получить предлог для введения военного положения. Представитель специального прокурора пояснила, что подозрения в государственной измене все еще рассматриваются.

    Напомним, 15 января 2025 года следователи арестовали Юн Сок Ёля по обвинению в подстрекательстве к мятежу в связи с объявлением военного положения 3 декабря. В марте суд отменил арест президента Южной Кореи.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Теги:
    Южная Корея Мировые новости
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
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