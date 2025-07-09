Около 2000 полицейских задействуют в день слушания по делу экс-президента Южной Кореи
Во вторник полиция заявила о политике нулевой терпимости к насилию в связи с предстоящим слушанием о выдаче ордера на арест бывшего президента Юн Сок Ёля, передает агентство Kazinform со ссылкой на Yonhap.
Полиция Сеула сделала предупреждение за день до того, как Центральный окружной суд Сеула проведёт слушания о выдаче ордера на арест Юн Сок Ёля, связанного с его неудачной попыткой ввести военное положение в декабре прошлого года.
Планируется задействовать около 2000 полицейских и примерно 350 единиц оборудования, включая защитные ограждения, вокруг здания суда в южной части Сеула до объявления решения по ордеру.
— Мы будем стабильно контролировать ситуацию и жёстко реагировать на незаконные акты насилия в соответствии с политикой нулевой терпимости, — говорится в заявлении полиции.
Такие меры были предприняты после того, как в январе протестующие ворвались в здание Западного окружного суда Сеула, который в то время выдал ордер на продление срока содержания Юн Сок Ёля под стражей.
Полиция заявила, что будет применять перцовые баллончики и другие средства против незаконных действий, а также задерживать нарушителей прямо на месте.
Центральный окружной суд Сеула сообщил, что слушание назначено на 10:15 по времени Астаны в среду. В случае выдачи ордера экс-президент окажется под стражей во второй раз.
Ранее специальный прокурор Чо Ын Сок снова обратился в суд за ордером на арест Юн Сок Ёля.