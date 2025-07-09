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    21:20, 08 Июль 2025 | GMT +5

    Около 2000 полицейских задействуют в день слушания по делу экс-президента Южной Кореи

    Во вторник полиция заявила о политике нулевой терпимости к насилию в связи с предстоящим слушанием о выдаче ордера на арест бывшего президента Юн Сок Ёля, передает агентство Kazinform со ссылкой на Yonhap

    Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль
    Фото: en.yna.co.kr

    Полиция Сеула сделала предупреждение за день до того, как Центральный окружной суд Сеула проведёт слушания о выдаче ордера на арест Юн Сок Ёля, связанного с его неудачной попыткой ввести военное положение в декабре прошлого года.

    Планируется задействовать около 2000 полицейских и примерно 350 единиц оборудования, включая защитные ограждения, вокруг здания суда в южной части Сеула до объявления решения по ордеру.

    — Мы будем стабильно контролировать ситуацию и жёстко реагировать на незаконные акты насилия в соответствии с политикой нулевой терпимости, — говорится в заявлении полиции.

    Такие меры были предприняты после того, как в январе протестующие ворвались в здание Западного окружного суда Сеула, который в то время выдал ордер на продление срока содержания Юн Сок Ёля под стражей.

    Полиция заявила, что будет применять перцовые баллончики и другие средства против незаконных действий, а также задерживать нарушителей прямо на месте.

    Центральный окружной суд Сеула сообщил, что слушание назначено на 10:15 по времени Астаны в среду. В случае выдачи ордера экс-президент окажется под стражей во второй раз.

    Ранее специальный прокурор Чо Ын Сок снова обратился в суд за ордером на арест Юн Сок Ёля. 

    Теги:
    Полиция Южная Корея
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
    Автор
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