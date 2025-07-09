Около 2000 полицейских задействуют в день слушания по делу экс-президента Южной Кореи

Полиция Сеула сделала предупреждение за день до того, как Центральный окружной суд Сеула проведёт слушания о выдаче ордера на арест Юн Сок Ёля, связанного с его неудачной попыткой ввести военное положение в декабре прошлого года.

Планируется задействовать около 2000 полицейских и примерно 350 единиц оборудования, включая защитные ограждения, вокруг здания суда в южной части Сеула до объявления решения по ордеру.

— Мы будем стабильно контролировать ситуацию и жёстко реагировать на незаконные акты насилия в соответствии с политикой нулевой терпимости, — говорится в заявлении полиции.

Такие меры были предприняты после того, как в январе протестующие ворвались в здание Западного окружного суда Сеула, который в то время выдал ордер на продление срока содержания Юн Сок Ёля под стражей.

Полиция заявила, что будет применять перцовые баллончики и другие средства против незаконных действий, а также задерживать нарушителей прямо на месте.

Центральный окружной суд Сеула сообщил, что слушание назначено на 10:15 по времени Астаны в среду. В случае выдачи ордера экс-президент окажется под стражей во второй раз.

Ранее специальный прокурор Чо Ын Сок снова обратился в суд за ордером на арест Юн Сок Ёля.