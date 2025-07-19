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    19:23, 18 Июль 2025 | GMT +5

    Экс-президент Южной Кореи останется под стражей

    Сегодня, 18 июля, суд отклонил ходатайство бывшего президента Юн Сок Ёля об освобождении из-под ареста, передает агентство Kazinform со ссылкой на Yonhap

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    Фото: Yonhap

    Таким образом Юн Сок Ёль остается под стражей по делу о попытке ввести военное положение.

    Сеульский центральный окружной суд вынес решение спустя несколько часов после завершения слушания, на котором рассматривалась законность ареста экс-президента Юн Сок Ёля.

    Напомним, Юн Сок Ёль добивался освобождения спустя неделю после того, как его взяли под стражу из-за попытки введения военного положения в декабре 2024 года.

    Ранее сообщалось , что судебное слушание по вопросу законности ареста бывшего президета Юн Сок Ёля состоится в пятницу в 10:15 по местному времени.

    Теги:
    Южная Корея Мировые новости
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
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