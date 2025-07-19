19:23, 18 Июль 2025 | GMT +5
Экс-президент Южной Кореи останется под стражей
Сегодня, 18 июля, суд отклонил ходатайство бывшего президента Юн Сок Ёля об освобождении из-под ареста, передает агентство Kazinform со ссылкой на Yonhap.
Таким образом Юн Сок Ёль остается под стражей по делу о попытке ввести военное положение.
Сеульский центральный окружной суд вынес решение спустя несколько часов после завершения слушания, на котором рассматривалась законность ареста экс-президента Юн Сок Ёля.
Напомним, Юн Сок Ёль добивался освобождения спустя неделю после того, как его взяли под стражу из-за попытки введения военного положения в декабре 2024 года.
Ранее сообщалось , что судебное слушание по вопросу законности ареста бывшего президета Юн Сок Ёля состоится в пятницу в 10:15 по местному времени.