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    16:10, 16 Июль 2025 | GMT +5

    Слушание о законности ареста экс-президента Южной Кореи состоится на этой неделе

    Судебное слушание по вопросу законности ареста бывшего президента Юн Сок Ёля состоится на этой неделе в пятницу, передает агентство Kazinform со ссылкой на Yonhap

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    Фото: Yonhap

    Экс-президент Юн Сок Ёль добивается освобождения спустя неделю после того, как его взяли под стражу из-за попытки введения военного положения в декабре 2024 года.

    Слушание назначено на 10:15 утра (по местному времени) в пятницу, сообщил Центральный окружной суд Сеула вскоре после того, как адвокаты бывшего президента заявили, что он подал ходатайство о пересмотре законности ареста.

    По словам адвокатов, ходатайство подано с целью указать на «незаконность» и «несправедливость» ареста как по существу, так и по процессуальным основаниям.

    Согласно закону, суд обязан в течение 48 часов после подачи запроса допросить обвиняемого и изучить доказательства, прежде чем принять решение о законности ареста и необходимости его продолжения.

    В зависимости от решения суда, экс-президент может быть освобождён из следственного изолятора, где он содержится с прошлого четверга после того, как суд выдал ордер на его арест по пяти ключевым обвинениям, связанным с попыткой введения военного положения.

    Юн Сок Ёль предпринимал аналогичные действия в январе после своего первого ареста.

    Тогда его задержание считалось законным, однако позже суд удовлетворил ходатайство об отмене ареста, и он был освобождён в марте.

    Теги:
    Южная Корея Мировые новости
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
    Автор
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