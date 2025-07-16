Слушание о законности ареста экс-президента Южной Кореи состоится на этой неделе

Экс-президент Юн Сок Ёль добивается освобождения спустя неделю после того, как его взяли под стражу из-за попытки введения военного положения в декабре 2024 года.

Слушание назначено на 10:15 утра (по местному времени) в пятницу, сообщил Центральный окружной суд Сеула вскоре после того, как адвокаты бывшего президента заявили, что он подал ходатайство о пересмотре законности ареста.

По словам адвокатов, ходатайство подано с целью указать на «незаконность» и «несправедливость» ареста как по существу, так и по процессуальным основаниям.

Согласно закону, суд обязан в течение 48 часов после подачи запроса допросить обвиняемого и изучить доказательства, прежде чем принять решение о законности ареста и необходимости его продолжения.

В зависимости от решения суда, экс-президент может быть освобождён из следственного изолятора, где он содержится с прошлого четверга после того, как суд выдал ордер на его арест по пяти ключевым обвинениям, связанным с попыткой введения военного положения.

Юн Сок Ёль предпринимал аналогичные действия в январе после своего первого ареста.

Тогда его задержание считалось законным, однако позже суд удовлетворил ходатайство об отмене ареста, и он был освобождён в марте.