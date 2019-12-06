Экс-президент Германии Хорст Кёлер считает Казахстан территорией стабильности в Евразии
БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел встречу с бывшим Президентом ФРГ Хорстом Кёлером. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Собеседники обсудили ход подготовки к предстоящей в следующем году в Нур-Султане министерской конференции Всемирной торговой организации, вопросы взаимодействия в контексте реализации китайского проекта «Один пояс, один путь», политическую ситуацию в мире.
Глава государства рассказал о реализации в Казахстане новых стратегических программ, отметив, что в их основе лежат принципы преемственности, справедливости и прогресса, обозначенные в его предвыборной платформе.
По мнению Хорста Кёлера, реализация этих принципов придаст новый импульс развитию страны. Экс-президент Германии также заявил, что считает Казахстан территорией стабильности в Евразии.
- Президент РК провёл беседу с директором отдела внешних связей Института Fraunhofer
- Президент РК провел ряд встреч с представителями германского бизнеса
- Глава государства принял участие в 28-м заседании Берлинского Евразийского клуба
- Касым-Жомарт Токаев объявил об эксклюзивных условиях для немецкого бизнеса
- Президент РК встретился с председателем Мюнхенской конференции по безопасности
- Холдинг «Байтерек» активизирует сотрудничество с немецкими коллегами
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана