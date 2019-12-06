Экс-президент Германии Хорст Кёлер считает Казахстан территорией стабильности в Евразии

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел встречу с бывшим Президентом ФРГ Хорстом Кёлером. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Собеседники обсудили ход подготовки к предстоящей в следующем году в Нур-Султане министерской конференции Всемирной торговой организации, вопросы взаимодействия в контексте реализации китайского проекта «Один пояс, один путь», политическую ситуацию в мире.





Глава государства рассказал о реализации в Казахстане новых стратегических программ, отметив, что в их основе лежат принципы преемственности, справедливости и прогресса, обозначенные в его предвыборной платформе.

По мнению Хорста Кёлера, реализация этих принципов придаст новый импульс развитию страны. Экс-президент Германии также заявил, что считает Казахстан территорией стабильности в Евразии.



