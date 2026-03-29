РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:51, 28 Март 2026 | GMT +5

    Экс-премьера Непала арестовали по обвинению в подавлении прошлогодних протестов

    Бывший премьер-министр Непала Шарма Оли арестован по подозрению в причастности к жестокому подавлению массовых выступлений 2025 года, получивших название «протесты поколения Z», передает Kazinform со ссылкой на BBC.

    Экс-премьер Непала задержан по обвинению в подавлении протестов
    Фото: BBC

    В ходе сентябрьских беспорядков, спровоцированных введением запрета на социальные сети и усилившихся из-за нарастающего недовольства коррупцией и плохими экономическими условиями, погибли более 70 человек, многие из них были застрелены полицией.

    Вместе с экс-премьером арестован и бывший министр внутренних дел Рамеш Лехак. 

    Напомним, днем ранее Балендра Шах стал самым молодым премьер-министром Непала. 

    35-летний Шах стал самым молодым премьер-министром страны за последние десятилетия и первым представителем народа мадхеси, возглавившим Непал. Ранее он занимал пост мэра столицы Катманду - и приобрел популярность как антисистемный кандидат, выступающий против коррупции.

    Отмечается, что новому правительству предстоит решить ключевые проблемы страны, включая политическую нестабильность и нехватку рабочих мест.

    Последние события в Непале поразили стремительными массовыми стихийными протестами. Митингующие буквально смели институты власти, включая правительственный дворец. Последний был построен в 1903 году и являлся одним из символов непальской государственности. Поводом стал запрет популярных социальных сетей, но причины могут быть более глубокими. Международный обозреватель Kazinform попытался разобраться в них и том, что может ждать страну.

    Теги:
    Непал Протесты в мире Мировые новости Задержания
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают