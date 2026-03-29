Экс-премьера Непала арестовали по обвинению в подавлении прошлогодних протестов
Бывший премьер-министр Непала Шарма Оли арестован по подозрению в причастности к жестокому подавлению массовых выступлений 2025 года, получивших название «протесты поколения Z», передает Kazinform со ссылкой на BBC.
В ходе сентябрьских беспорядков, спровоцированных введением запрета на социальные сети и усилившихся из-за нарастающего недовольства коррупцией и плохими экономическими условиями, погибли более 70 человек, многие из них были застрелены полицией.
Вместе с экс-премьером арестован и бывший министр внутренних дел Рамеш Лехак.
Напомним, днем ранее Балендра Шах стал самым молодым премьер-министром Непала.
35-летний Шах стал самым молодым премьер-министром страны за последние десятилетия и первым представителем народа мадхеси, возглавившим Непал. Ранее он занимал пост мэра столицы Катманду - и приобрел популярность как антисистемный кандидат, выступающий против коррупции.
Отмечается, что новому правительству предстоит решить ключевые проблемы страны, включая политическую нестабильность и нехватку рабочих мест.
