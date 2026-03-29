Экс-премьера Непала арестовали по обвинению в подавлении прошлогодних протестов

В ходе сентябрьских беспорядков, спровоцированных введением запрета на социальные сети и усилившихся из-за нарастающего недовольства коррупцией и плохими экономическими условиями, погибли более 70 человек, многие из них были застрелены полицией.

Вместе с экс-премьером арестован и бывший министр внутренних дел Рамеш Лехак.

Напомним, днем ранее Балендра Шах стал самым молодым премьер-министром Непала.

35-летний Шах стал самым молодым премьер-министром страны за последние десятилетия и первым представителем народа мадхеси, возглавившим Непал. Ранее он занимал пост мэра столицы Катманду - и приобрел популярность как антисистемный кандидат, выступающий против коррупции.

Отмечается, что новому правительству предстоит решить ключевые проблемы страны, включая политическую нестабильность и нехватку рабочих мест.

Последние события в Непале поразили стремительными массовыми стихийными протестами. Митингующие буквально смели институты власти, включая правительственный дворец. Последний был построен в 1903 году и являлся одним из символов непальской государственности. Поводом стал запрет популярных социальных сетей, но причины могут быть более глубокими. Международный обозреватель Kazinform попытался разобраться в них и том, что может ждать страну.