Почему революция в Непале зашла в тупик

Монархия vs. коммунисты

Характерно, что за стихией протеста не стояло никакой политической повестки дня. Возможно потому, что в Непале использовались все известные идеологические концепции управления обществом. Здесь была монархия, которая пыталась держать страну в изоляции от внешнего мира. Она опиралась на традиционные для региона религии. Это одновременно и индуизм, и буддизм. Хотя большинство населения индуисты (80%), но часто жители сочетают практики индуизма и буддизма - между ними в Непале близкая связь.

Против монархии вели борьбу местные коммунисты, которые в свою очередь делились на маоистов и марксистов-ленинцев. Первые с 1996 года вели вооруженную борьбу против монархии, вторые действовали в легальном поле. В 2018 году они объединились в единую Непальскую коммунистическую партию. В 2021 году обе партии снова были восстановлены.

Это произошло после длительного переходного периода. Король Непала Гьянендра пытался удержать власть, проводя ограниченную либерализацию сверху. С 1990 года в стране существовал парламент из двух частей - палаты представителей (205) и национального собрания (60). Эта модель из двух палат существует до сих пор. Любопытно, что национальное собрание состояло из 35 человек, которых назначала палата представителей:15 были представителями регионов и 10 назначались королем.

Переходный период

В 2002 году король распустил парламент. В 2004 году обещал провести выборы. В 2006 году начались массовые протесты с призывом к демократии. В 2008 году было собрано 1-ое учредительное собрание, которое упразднило монархию. Но оно не смогло принять конституцию. В Непале появилось много разных политических сил, организованных в партии. Ожесточенные споры не позволили прийти к согласию.

В итоге в 2013 году было собрано 2-ое учредительное собрание. В нем доминировали центристская партия Непальский конгресс и две основные коммунистические партии – маоисты и марксисты-ленинцы. Были представлены также три десятка мелких партий. В 2015 году была принята конституция Непала. Ее принятие сопровождалось беспорядками с гибелью десятков людей. Многих не устроил статус светского государства. В ряде мест протесты вызвало решение создать семь провинций.

С принятием конституции переходный период завершился.

Фото: ТАСС

Бурная политическая жизнь

С 2015 по 2016 годы премьер-министром был лидер марксистов-ленинцев Прасад Шарма Оли. Затем он снова был премьером с 2018 по 2021 годы, а также с 2024 до 9 сентября 2025 года, когда подал в отставку в ходе последних протестов.

Так что, с момента ликвидации монархии в 2008 году в Непале проходит достаточно бурная политическая жизнь. В стране регулярно проводятся выборы, много политических партий. В идеологии преобладают левые партии, но также есть либералы, консерваторы - бывшие монархисты. Даже маоисты теперь важная часть политического истеблишмента.

Стоит отметить, что с созыва учредительных собраний в Непале в значительной степени поменялась политическая элита. В нее вошли даже бывшие командиры партизанских коммунистических отрядов, которые заседают в парламенте вместе с либералами и монархистами. Кроме того, у партий многочисленные группы активистов. Например, у маоистов до 800 тыс. членов партии, у марксистов-ленинцев не меньше.

Соцсети преткновения

В целом не было особых оснований полагать, что все это может рухнуть в один день. Тогда возникает вопрос, почему произошли эти протесты и почему политическая система, созданная в процессе больших перемен в рамках политики либерализации, все-таки не выдержала давления протестующих?

Конечно, запрет правительством социальных сетей вызвал возмущение среди молодежи, для которых они являются важнейшим источником досуга, информации и ведения социальной жизни. Безусловно, молодежь не довольна социальным расслоением в обществе и тем богатством, которое демонстрируют их ровесники из высшего истеблишмента.

Фото: khabarhub.com

Тем более, что у власти сегодня находятся те, кто пришел к ней всего 10-15 лет назад. Многие из них при этом коммунисты или левоцентристы. Они пришли к власти практически в результате революции, в которой была даже вооруженная борьба. С учетом того, что идеи социальной справедливости всегда находились в основе идеологии всех левых движений, факты показной роскоши детей нынешней элиты вызывают особенно острое неудовольствие молодежи.

По стопам Бангладеш

Но главная причина все-таки связана с экономикой и демографией. В определенном смысле это похоже на события в Бангладеш в июне 2024 года, когда в ходе массовых волнений молодежи пало правительство премьер-министра Шейх Хасины Вазед. Поводом тогда послужило восстановление 30%-ной квоты на государственные должности для детей и внуков ветеранов освободительного движения 1971 года. В том году Бангладеш стал независимым государством. Семьи ветеранов-революционеров составили новую элиту. Но в 1970-ых это не вызывало таких вопросов в обществе. Однако за 50 лет население Бангладеш заметно выросло, увеличилось количество людей с высшим образованием. Все это привело к кризису на рынке труда, особенно остро стоял вопрос о недостатке работы для бывших студентов. В результате возникли массовые протесты, в ходе которого было свергнуто правительство.

Безработица

В Непале практически та же логика развития. В 1960 году в стране проживало 10,5 млн человек, в 2024 году уже 30 млн. Еще примерно 2,5 млн находится на заработках в других странах. Хотя рост населения сократился, в настоящий момент в возрасте до 30 лет находится до половины населения Непала. Одновременно увеличилось количество образованных молодых непальцев, которые не могут найти работу.

Здесь можно вспомнить арабскую весну 2010-ых годов. Тогда она началась в Тунисе, где молодежь с высшим образованием была многочисленной и стремилась к получению высшего образования, но затем не могла найти работу.

Кроме того, в столичной агломерации Катманду проживает 2,17 млн человек, в то время как в 1960 году здесь было всего 200 тыс. жителей. В азиатских странах приток людей из сельской местности в города является весьма распространенной тенденций.

Но особенностью Непала было то, что он расположен у подножья Гималаев, и полоса сельскохозяйственных земель не очень обширная. Обрабатываемые земли составляют 20% территории, тогда как в сельском хозяйстве занято 75% населения. К тому же, именно здесь долгое время шла война между коммунистами-маоистами и правительственными войсками. С 2019 году начала проводиться специальная земельная политика, среди задач которой в том числе было снижение демографического давления на сельскую местность. Население в Непале выросло, леса вырубаются на топливо, почвы истощаются из-за несовременных методов ведения сельского хозяйства и т.д.

Фото: NDTV

Экономический кризис

В целом к 2025 году совпало несколько факторов, которые и привели к почти «идеальному шторму». Экономическое положение Непала очень тяжелое. Импорт превышает экспорт почти в 10 раз. Экспорт составляет 1,3 млрд долларов, и это растительные масла, одежда, ковры, чай. Импорт, соответственно, - 13 млрд долларов.

В целом Непал - бедная страна. Доходы значительной части населения зависят от денежных переводов от родственников из-за границы. До пандемии большую роль играл туризм, который обеспечивал до 8% ВВП. В последние годы он восстанавливается, но не до прежних значений. В 2015 году в Непале произошло мощное землетрясение, были разрушены десятки тысяч строений, в том числе в Катманду. Их восстановление потребовало больших средств.

К тому же в последний год заметно ухудшилась ситуация с мировой инфляцией, которая особенно сказывается на бедных странах. Хотя Непал далек от мировой торговли, но соседняя Индия, с которой он в основном торгует, уже испытывает сложности в экономике, особенно после введения против нее Дональдом Трампом 50%-ных пошлин.

Перспективы нет

Положение дел в Непале и так было трудным, а тут еще правительство решило закрыть социальные сети. В ситуации, когда 10% населения работает за границей, и их переводы помогают родственникам внутри страны, закрытие социальных сетей ограничивает связи с ними.

В целом перенаселенность на фоне бедности, которая усугубилась в ситуации кризиса в экономике, роста инфляции, отсутствия рабочих мест, особенно для людей с высшим образованием, и вызвала такое мощное протестное движение. Оно направлено против сравнительно новой для условий Непала элиты, еще недавно революционной, у которой нет понимания, как решить проблемы бедности. Но при этом она уже раздражает большинство тем, что находится у власти и не стесняется пользоваться своим положением.

Однако, у непальского протестного движения нет какой-то перспективы. Новые выборы будут проходить среди тех же 30 партий, которые отражают весь возможный политический спектр. Возможно, появятся новые партии. Но очевидно, что любой политической силе будет сложно что-то сделать в тех условиях, которые объективно сложились в Непале. Собственно, для этого нет политической программы. Это был стихийный бунт, который бросил вызов политикам в действующих институтах власти, но у которого нет собственной повестки дня.