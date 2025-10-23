Экс-премьер Грузии признал получение незаконного дохода
Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили был допрошен в Службе государственной безопасности страны (ССГ) и признал получение незаконных доходов на протяжении нескольких лет, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Civil.ge
Об этом заявил руководитель Антикоррупционной службы ССГ Эмзар Гагнидзе на брифинге, отметив, что экс-глава правительства полностью сотрудничает со следствием.
— В ближайшие дни следствие определит юридическую квалификацию действий Гарибашвили и вопрос о применении к нему меры пресечения на основе имеющихся и вновь полученных доказательств, — сказал Гагнидзе.
Сообщается, что заявление ССГ последовало вскоре после брифинга в Генеральной прокуратуре, где было сообщено о задержании Кобы Хундадзе — одного из приближенных бывшего главы Службы госбезопасности Григола Лилуашвили.
По данным прокуратуры, в ходе обыска в доме Хундадзе было изъято 1 миллион 319 тысяч долларов США, хранившихся в 94 конвертах. Ему предъявлено обвинение в отмывании денежных средств в крупном размере, за что законом предусмотрено от девяти до двенадцати лет лишения свободы.
Кроме того, представитель прокуратуры Джарджи Циклаури сообщил о конфискации 2 миллионов 904 тысяч долларов у Михаила Чохели — лица, связанного с бывшим генеральным прокурором Отаром Партсхаладзе.
Эти действия стали продолжением оперативно-следственных мероприятий, начавшихся 17 октября, когда были проведены обыски в домах Гарибашвили, Лилуашвили, Партсхаладзе и восьми их ближайших соратников. В ходе обысков были изъяты значительные суммы наличных средств и ценные вещи. Среди них 198 дорогих изделий из золота и часов, дорогие картины, документация на несколько тысяч страниц, 50 мобильных телефонов и 119 электронных устройств.
Расследование проводится на фоне ряда отставок, уголовных дел и арестов бывших представителей правящей партии «Грузинская мечта» и связанных с ними бизнес-структур. Власти Грузии заявляют, что расследование направлено на укрепление антикоррупционной системы и обеспечение прозрачности госслужбы.
Ираклий Гарибашвили занимал пост премьер-министра с 2013 по 2015 годы и с 2021 по 2024 год. После завершения второго срока он передал должность Ираклию Кобахидзе и 25 апреля 2025 года официально объявил об уходе из политики и партии.
В сентябре власти Грузии арестовали экс-министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе по обвинению в коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями.
Ранее в марте этого года за крупную растрату госсредств был осужден на 9 лет экс-президент Грузии Саакашвили.