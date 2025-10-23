Экс-премьер Грузии признал получение незаконного дохода

Об этом заявил руководитель Антикоррупционной службы ССГ Эмзар Гагнидзе на брифинге, отметив, что экс-глава правительства полностью сотрудничает со следствием.

— В ближайшие дни следствие определит юридическую квалификацию действий Гарибашвили и вопрос о применении к нему меры пресечения на основе имеющихся и вновь полученных доказательств, — сказал Гагнидзе.

Сообщается, что заявление ССГ последовало вскоре после брифинга в Генеральной прокуратуре, где было сообщено о задержании Кобы Хундадзе — одного из приближенных бывшего главы Службы госбезопасности Григола Лилуашвили.

По данным прокуратуры, в ходе обыска в доме Хундадзе было изъято 1 миллион 319 тысяч долларов США, хранившихся в 94 конвертах. Ему предъявлено обвинение в отмывании денежных средств в крупном размере, за что законом предусмотрено от девяти до двенадцати лет лишения свободы.

Кроме того, представитель прокуратуры Джарджи Циклаури сообщил о конфискации 2 миллионов 904 тысяч долларов у Михаила Чохели — лица, связанного с бывшим генеральным прокурором Отаром Партсхаладзе.

Эти действия стали продолжением оперативно-следственных мероприятий, начавшихся 17 октября, когда были проведены обыски в домах Гарибашвили, Лилуашвили, Партсхаладзе и восьми их ближайших соратников. В ходе обысков были изъяты значительные суммы наличных средств и ценные вещи. Среди них 198 дорогих изделий из золота и часов, дорогие картины, документация на несколько тысяч страниц, 50 мобильных телефонов и 119 электронных устройств.

Расследование проводится на фоне ряда отставок, уголовных дел и арестов бывших представителей правящей партии «Грузинская мечта» и связанных с ними бизнес-структур. Власти Грузии заявляют, что расследование направлено на укрепление антикоррупционной системы и обеспечение прозрачности госслужбы.

Ираклий Гарибашвили занимал пост премьер-министра с 2013 по 2015 годы и с 2021 по 2024 год. После завершения второго срока он передал должность Ираклию Кобахидзе и 25 апреля 2025 года официально объявил об уходе из политики и партии.

В сентябре власти Грузии арестовали экс-министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе по обвинению в коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями.

Ранее в марте этого года за крупную растрату госсредств был осужден на 9 лет экс-президент Грузии Саакашвили.



