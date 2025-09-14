РУ
телерадиокомплекс президента РК
    21:59, 13 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Арестован экс-министр обороны Грузии

    Суд Тбилиси избрал заключение в качестве меры пресечения для экс-министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе, задержанного за коррупционные преступления, передает агентство Kazinform со ссылкой на Newsgeorgia.

    Арестован экс-министр обороны Грузии
    Фото: Минобороны Грузии

    Бурчуладзе обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при закупке МРТ-аппарата для военного госпиталя. Первая серия задержаний по этому делу прошла в июле. Под арестом за растрату бюджетных средств оказались бывший замминистра обороны Георгий Хаиндрава, экс-глава отдела закупок ведомства и зять Бурчуладзе. Следствие считает, что чиновники умышленно создали неконкурентную среду и завысили цену контракта на 1,3 млн лари.

    Кроме того, утверждается, что для сокрытия нелегальных доходов в январе текущего года Бурчуладзе приобрел в Испании дом с земельным участком за 544 тыс. евро. Прокуратура подчеркивает, что Бурчуладзе не указал в своей декларации приобретение недвижимости в Испании.

    Бурчуладзе не признает вины. Он заявил, что приобрел дом в Испании, законно продав квартиру матери и заложив собственный дом в пригороде Тбилиси. По его словам, после покупки он не успел сдать еще ни одной декларации.

    На процессе чиновник назвал обвинение «неподготовленным» и высказал подозрение, что «оно мотивировано чем-то совершенно иным».

    Защита просила отпустить экс-министра под залог, но суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Обвинение настаивало на заключении, указывая на угрозу сокрытия обвиняемого, уничтожения доказательств и воздействия на свидетелей.

    Бурчуладзе грозит лишение свободы на срок от 9 до 12 лет.

    Бурчуладзе занимал пост министра обороны с 22 февраля 2021 по 8 февраля 2024 года. Он был членом правительства Ираклия Гарибашвили, который оставил премьерский пост на фоне обвинений СМИ в коррупции, а этой весной объявил об уходе из политики.

    Напомним, в марте этого года за крупную растрату госсредств был осужден на 9 лет экс-президент Грузии Саакашвили. 

    Махаббат Сыздыкова
    Махаббат Сыздыкова
