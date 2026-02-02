Экс-посол Британии в США покинул Лейбористскую партию из-за связей с Эпштейном

— Я не хочу причинять новые неудобства Лейбористской партии и поэтому я выхожу из ее рядов, — говорится в письме 72-летнего члена Палаты лордов, верхней палаты британского парламента, на имя генерального секретаря партии Холли Ридли. Его приводит телеканал Sky News.

30 января Министерство юстиции США объявило, что опубликовало все документы из досье Эпштейна. В одном из них, согласно публикациям в британских СМИ, есть информация о том, что Мандельсон якобы получил от финансиста $75 тыс. Сам Мандельсон в своем заявлении подчеркнул, что у него нет «записей или воспоминаний, что он когда-либо получал эти суммы».

В сентябре 2025 года публикация части документов из досье Эпштейна привела к отставке Мандельсона с поста посла в США. В опубликованных выдержках из альбома, подготовленного к 50-летию Эпштейна, содержатся письма и фото Мандельсона. На них посол появляется в банном халате, а самого Эпштейна, уличенного в растлении несовершеннолетних и впоследствии покончившего с собой, называет «лучшим приятелем».

Карьера Мандельсона и дело Эпштейна

Мандельсон стал послом Великобритании в США в феврале 2025 года. Он считался одним из наиболее влиятельных членов правящей Лейбористской партии. Мандельсон был депутатом Палаты общин (нижней палаты) британского парламента с 1992 по 2004 год, в правительстве Тони Блэра занимал должность министра по делам Северной Ирландии (1999-2001). Затем он работал еврокомиссаром по торговле (2004-2008), а в кабинете Гордона Брауна — министром по делам бизнеса и торговли (2008-2010). В 2008 году Мандельсон был введен в Палату лордов.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002–2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран (включая бывших глав государств), крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса.

Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере в августе 2019 года. В число знакомых Эпштейна входили в том числе 42-й президент США Билл Клинтон и действующий глава американской администрации Дональд Трамп, брат британского короля Карла III экс-принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор.