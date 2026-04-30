Экс-полицейский убил сожительницу в Алматы: родные погибшей требуют строгого наказания

В Алматы проходит судебный процесс по делу бывшего сотрудника полиции, которого обвиняют в жестоком убийстве своей сожительницы. Эксперты пришли к выводу, что в момент трагедии он находился в состоянии аффекта, однако родственники погибшей не согласны с таким заключением, передает корреспондент агентства Kazinform.

Трагедия произошла в мае 2025 года в одном из жилых комплексов Наурызбайского района. Об этом ранее сообщали СМИ. После произошедшего подозреваемый попытался покончить с собой. Ранее он служил в департаменте полиции Алматинской области.

На скамье подсудимых мужчина предстал по обвинению по пункту 5 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса РК — «Убийство, совершенное с особой жестокостью». Однако представитель потерпевшей стороны Мейирман Шекеев заявил, что семья погибшей не согласна с заключением экспертов, согласно которому в момент совершения преступления обвиняемый находился в состоянии аффекта.



— Мы с этим решением не согласны. Экспертиза проводилась дважды. Сейчас мы вызываем экспертов, чтобы задать им множество вопросов. Возможно, по итогам допроса будем ходатайствовать о назначении повторной экспертизы. Все зависит от их пояснений. Есть сомнительные моменты. Как может сотрудник полиции находиться в состоянии аффекта? Он 15 лет служил в органах, был капитаном, ежедневно проходил множество проверок. По нашему мнению, он мог симулировать такое состояние, — пояснил Мейирман Шекеев.

По его словам, само расследование проводилось объективно, однако именно выводы о состоянии аффекта вызывают у потерпевшей стороны наибольшее недоверие.

Шекеев также подчеркнул, что в случае подтверждения состояния аффекта дело могут переквалифицировать на статью 101 УК РК — «Убийство, совершенное в состоянии аффекта», где максимальное наказание составляет до 5 лет лишения свободы. С учетом срока, проведенного в СИЗО, подсудимый может выйти на свободу значительно раньше.

— Решение суда основывается не только на заключении экспертов. Суд оценивает всю совокупность доказательств и принимает решение на основе внутреннего убеждения, — добавил он.

Семья погибшей рассчитывает на справедливый приговор. Младшая сестра погибшей Разия Шыныбек также выступила против версии о состоянии аффекта и настаивает на строгом наказании для подсудимого.

По ее словам, супруги жили в гражданском браке и воспитывали троих детей — сейчас им 16, 14 и 4 года. После трагедии дети остались на ее попечении. Она признается, что их психологическое состояние до сих пор остается крайне тяжелым.

— В момент совершения преступления меня там не было. Когда я приехала, меня не впустили домой, поэтому я не могу точно рассказать, что произошло. Но, по словам четырехлетнего ребенка, который находился дома, он постоянно говорит: «Папа зарезал маму ножом», «Папа — зомби», «папа плохой». Он все время спрашивает старшего брата: «Дядя, ты тоже скучаешь по маме, как я?» Слышать это очень тяжело, — рассказала Разия.

Она отметила, что младшему ребенку особенно сложно переживать отсутствие матери, а отец в это время находится под судом. Дети продолжают работать с психологами. Родственники подсудимого приезжали к семье, однако им отказались показывать детей. Семья не приняла извинений и требует для подсудимого 25 лет лишения свободы.

Также Разия сообщила, что незадолго до трагедии ее сестра говорила о намерении развестись с гражданским супругом. Причиной, по ее словам, были постоянные проблемы в семье, связанные с его злоупотреблением алкоголем.

— Она жаловалась, что муж много выпивает. Около месяца они жили отдельно, потому что хотели развестись. Потом он снова приехал, но она не могла его принять. Я не знаю, при каких именно обстоятельствах все произошло, — сказала она.

