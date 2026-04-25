    03:42, 25 Апрель 2026 | GMT +5

    Мужчина напал на женщину с ножом в столовой Талдыкоргана

    В одной из столовых Талдыкоргана произошел конфликт, который закончился поножовщиной. В результате нападения погибла женщина, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Нож
    Фото: Kazinform

    Информация об инциденте распространилась в социальных сетях. По словам очевидцев, мужчина в ходе конфликта схватился за нож и нанес женщине несколько ударов. Пострадавшую экстренно доставили в медицинское учреждение, однако спасти ее не удалось.

    В департаменте полиции области Жетысу подтвердили факт происшествия.

    — По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый установлен и задержан. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщили в пресс-службе ведомства.

    В полиции также уточнили, что иная информация не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

    Ранее сообщалось, что в Жанаозене мужчина напал с ножом на врача. От полученных травм медработник скончался.

     

    Айгерим Коппаева
