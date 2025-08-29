Экс-первой леди Южной Кореи предъявили обвинения в коррупции

Ким Кон Хи, жена бывшего президента Юн Сок Ёля, была обвинена по делам о нарушении закона о рынке капитала, закона о политических фондах и закона о принятии взяток за посредничество, сообщила команда спецпрокурора Мин Чжун Ги.

В частности, ее обвиняют в махинациях с ценными бумагами, попытках повлиять на исход выборов, получении дорогостоящих подарков в обмен на деловые услуги.

Обвинительное заключение было предъявлено за два дня до истечения срока предварительного ареста, что оставляет ее под стражей еще максимум на шесть месяцев.

Ее задержание может быть продлено, если спецпрокурор получит новый ордер на арест по дополнительным обвинениям до истечения шестимесячного срока.

Напомним, она была арестована 12 августа.

С момента ареста команда прокурора пять раз допрашивала Ким лично, однако, как сообщается, она в основном пользовалась правом хранить молчание.

Ким Кон Хи и Юн Сок Ёль – первая бывшая президентская пара страны, которая одновременно предстала перед судом в статусе арестованных. Экс-президент также находится под арестом и предстает перед судом по обвинению в мятеже. Вчера, 28 августа, он в шестой раз отсутствовал на судебном процессе, в связи с чем суд продолжил заседание без его участия.