Экс-президент Южной Кореи в шестой раз отсутствовал на слушании по делу о мятеже

С момента второго ареста 10 июля Юн Сок Ёль отказывается присутствовать на слушаниях в Центральном окружном суде Сеула, ссылаясь на проблемы со здоровьем.

Суд начал слушание в четверг, заявив, что ответчик снова отсутствует, а следственный изолятор, где он содержится, направил уведомление, в котором объясняются трудности принудительного привода.

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом судебный процесс может продолжаться в отсутствие подсудимого, если он отказывается участвовать без законных оснований и сотруднику исправительного учреждения представляется невозможным или существенно затруднительным доставить его принудительно.

Бывшего президента обвиняют в организации мятежа и злоупотреблении властью через кратковременное введение военного положения в декабре 2024 года.

Как отмечает Yonhap, за мятеж предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы или смертной казни.

Напомним, суд в Сеуле в среду отклонил ходатайство об аресте бывшего премьер-министра Хан Док Су, подозреваемого в причастности к введению военного положения.



