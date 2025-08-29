Экс-президент Южной Кореи в шестой раз отсутствовал на слушании по делу о мятеже
Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в четверг снова отсутствовал на судебном процессе по делу о мятеже, в связи с чем суд продолжил заседание без его участия, передает агентство Kazinform со ссылкой на Yonhap.
С момента второго ареста 10 июля Юн Сок Ёль отказывается присутствовать на слушаниях в Центральном окружном суде Сеула, ссылаясь на проблемы со здоровьем.
Суд начал слушание в четверг, заявив, что ответчик снова отсутствует, а следственный изолятор, где он содержится, направил уведомление, в котором объясняются трудности принудительного привода.
В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом судебный процесс может продолжаться в отсутствие подсудимого, если он отказывается участвовать без законных оснований и сотруднику исправительного учреждения представляется невозможным или существенно затруднительным доставить его принудительно.
Бывшего президента обвиняют в организации мятежа и злоупотреблении властью через кратковременное введение военного положения в декабре 2024 года.
Как отмечает Yonhap, за мятеж предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы или смертной казни.
Напомним, суд в Сеуле в среду отклонил ходатайство об аресте бывшего премьер-министра Хан Док Су, подозреваемого в причастности к введению военного положения.