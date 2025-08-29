РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:00, 28 Август 2025 | GMT +5

    Экс-президент Южной Кореи в шестой раз отсутствовал на слушании по делу о мятеже

    Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в четверг снова отсутствовал на судебном процессе по делу о мятеже, в связи с чем суд продолжил заседание без его участия, передает агентство Kazinform со ссылкой на Yonhap

    Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ёль
    Фото: Yonhap

    С момента второго ареста 10 июля Юн Сок Ёль отказывается присутствовать на слушаниях в Центральном окружном суде Сеула, ссылаясь на проблемы со здоровьем.

    Суд начал слушание в четверг, заявив, что ответчик снова отсутствует, а следственный изолятор, где он содержится, направил уведомление, в котором объясняются трудности принудительного привода.

    В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом судебный процесс может продолжаться в отсутствие подсудимого, если он отказывается участвовать без законных оснований и сотруднику исправительного учреждения представляется невозможным или существенно затруднительным доставить его принудительно.

    Бывшего президента обвиняют в организации мятежа и злоупотреблении властью через кратковременное введение военного положения в декабре 2024 года.

    Как отмечает Yonhap, за мятеж предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы или смертной казни.

    Напомним, суд в Сеуле в среду отклонил ходатайство об аресте бывшего премьер-министра Хан Док Су, подозреваемого в причастности к введению военного положения.  

    Теги:
    В мире Южная Корея Мировые новости
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
    Автор
    Сейчас читают