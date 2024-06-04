Экс-наставник сборной Казахстана по футболу высказался о назначении Черчесова

Известный казахстанский специалист Вахид Масудов, имеющий опыт работы главным тренером национальной сборной Казахстана по футболу (в 2001-2002 годах возглавлял главную команду страны) прокомментировал корреспонденту агентства Kazinform назначение Станислава Черчесова на должность наставника отечественной дружины.

— Не думаю, что Черчесов знает наш чемпионат или пристально следил за ним, но уверен, что будучи профессионалом как можно скорее войдет в курс дела и вникнет во все детали. Сравнивать его с предшественником не совсем правильно. Все таки он и Адиев — это два разных человека. За Станислава Черчесова говорит большой тренерский опыт и насыщенная игровая карьера, но удастся ли ему найти контакт с нашими ребятами, вот в чем вопрос. Будем надеяться, что у него получится привить свое видение игры и привести команду к единому знаменателю, — говорит Вахид Юнусович.

По словам Масудова, у Черчесова выбор высококлассных исполнителей не велик, однако есть обойма игроков, вокруг которых Станислав Саламонович будет строить боеспособный коллектив.

— Выбор не такой уж и большой для комплектования сборной, но все наши футболисты обладают набором необходимых качеств, и лучшие из них проявили их в последние два-три года. Их игра важна для страны, это можно было заметить на домашних матчах, которые показали интерес к команде со стороны простых болельщиков и Президента страны. Хотелось бы, чтобы следующий отбор был удачней предыдущего. Пришла пора уже проходить в финальную часть престижного турнира, и каждый потенциальный игрок сборной должен понять, что это возможно. Предыдущий отбор показал, что бороться можно с каждым соперником и даже выигрывать. Например, Алип и Зайнутдинов хорошо зарекомендовали себя в своих клубах и соответствуют статусу лидеров сборной. Их успехи в «Зените» и в «Бешикташе» заслуживают уважения. При этом они являются лидерами в своих клубах, что также обращает на себя внимание и не может не радовать в контексте обретения ими богатого игрового опыта и участия в решающих матчах, которые они выигрывали со своими партнерами. Поэтому пожелаю им прогрессировать и дальше, и сохранить способность побеждать в матчах за сборную Казахстана, — отметил прославленный игрок алматинского «Кайрата».

Ранее Казахстанская федерация футбола выступила с официальным заявлением по зарплате Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной Казахстана.