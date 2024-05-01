Экс-начальника полиции Талдыкоргана осудили на 11 лет за изнасилование

Талдыкорганский городской суд приговорил экс-начальника управления полиции города Марата Куштыбаева к 11 годам лишения свободы за изнасилование, передает корреспондент агентства Kazinform.

Уголовное дело в отношении К. Было рассмотрено по обвинению в совершении изнасилования с применением насилия к потерпевшей, лицом при выполнении служебных обязанностей (пункт 5), часть 2, статья 120 УК).

Согласно предъявленному обвинению, 12 ноября 2023 года К., являясь начальником управления полиции Талдыкоргана, в здании управления полиции, а именно в своем служебном кабинете совершил изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия к потерпевшей, при выполнении служебных обязанностей.

Поскольку обстоятельства дела в силу закона не могут быть оглашены, дело рассмотрено в закрытом судебном заседании.

- Приговором суда К. признан виновным по пункту 5) части 2 статьи 120 УК и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 10 лет. Также в соответствии с частью 1 статьи 49 УК РК он лишен специального звания «полковник полиции, - сообщили в пресс-службе Талдыкорганского городского суда.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее прокурор запросил 12 лет колонии для подсудимого Марата Куштыбаева.

В ноябре прошлого года сообщалось, что в Талдыкоргане по подозрению в изнасиловании 27-летней девушки задержан начальник управления полиции города.

После этого резонансного случая министр внутренних дел Ержан Саденов освободил от занимаемой должности начальника департамента полиции области Жетысу Атыгая Арыстанова, его заместителей Таланта Жумабекова и Максата Ережепова. Кроме того, первый замначальника Жасулан Байкенов предупрежден о неполном служебном соответствии.

Позже первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев прокомментировал дело об изнасиловании в полиции Талдыкоргана. Он признал, что это «постыдная ситуация».