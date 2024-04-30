Обвиняемому в изнасиловании экс-начальнику полиции Талдыкоргана грозит 12 лет тюрьмы

В Талдыкорганском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего начальника управления полиции города Марата Куштыбаева, подозреваемого в изнасиловании, передает корреспондент агентства Kazinform.

В ходе судебных прений прокурор запросил 12 лет колонии для подсудимого Марата Куштыбаева. Об этом сообщили в пресс-службе суда области Жетысу.

В ноябре прошлого года сообщалось, что в Талдыкоргане по подозрению в изнасиловании 27-летней девушки задержан начальник управления полиции города.

После этого резонансного случая министр внутренних дел Ержан Саденов освободил от занимаемой должности начальника департамента полиции области Жетысу Атыгая Арыстанова, его заместителей Таланта Жумабекова и Максата Ережепова. Кроме того, первый замначальника Жасулан Байкенов предупрежден о неполном служебном соответствии.

Позже первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев прокомментировал дело об изнасиловании в полиции Талдыкоргана. Он признал, что это «постыдная ситуация».