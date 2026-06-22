Экс-министра юстиции Южной Кореи приговорили к 25 годам тюрьмы

Бывший министр юстиции Южной Кореи Пак Сон Чжэ признан виновным в участии в организации военного положения, объявленного экс-президентом Юн Сок Ёлем, передает агентство Kazinform со ссылкой на Yonhap .

Пак Сон Чжэ был обвинен в ключевой роли в организации мятежа и злоупотреблении служебными полномочиями. По версии следствия, после объявления бывшим президентом Юн Сок Ёлем военного положения 3 декабря 2024 года он созвал совещание высокопоставленных чиновников Министерства юстиции.

Команда специального прокурора требовала для него 20 лет лишения свободы. Однако Центральный районный суд Сеула вынес более суровый приговор. Суд также постановил немедленно взять Пак Сон Чжэ под стражу, сославшись на риск уничтожения доказательств.

Защита экс-министра заявила, что незамедлительно обжалует решение суда, назвав его «приговором, не основанным на фактах и правовых принципах».

Напомним, 12 июня бывший президент Южной Кореи приговорен еще к 30 годам тюрьмы по делу о введении военного положения в 2024 году.

Всего в связи с попыткой ввести в стране военное положение против него было возбуждено восемь уголовных дел.

В январе 2026 года Юн Сок Ёль был приговорен к пяти годам тюремного заключения по обвинениям в препятствовании аресту.

В феврале он был приговорен к пожизненному заключению за организацию восстания путем объявления военного положения. Позже он обжаловал это решение.