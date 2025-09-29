Экс-министра сельского хозяйства Китая приговорили к смертной казни

Согласно приговору, вынесенному Народным судом средней ступени города Чанчунь провинции Цзилинь, Тан Жэньцзянь, который также был секретарем партгруппы руководства Министерства сельского хозяйства и сельских дел КНР, был пожизненно лишен политических прав. Все его личное имущество, а также незаконные доходы будут конфискованы и удержаны в пользу государства.

Как было установлено, в период с 2007 по 2024 гг. Тан Жэньцзянь, занимая различные должности как на центральном, так и на местном уровнях, злоупотреблял своим служебным положением, чтобы помочь соответствующим организациям и индивидуальным лицам в таких вопросах, как хозяйственная деятельность, заключение контрактов на проекты и кадровые перестановки. Взамен он получил финансовые или материальные ценности на общую сумму более 268 млн юаней (около 38 млн долл. США).

Суд полагает, что за преступления Тан Жэньцзяня, которые нанесли серьезный ущерб интересам государства и народа, ему должен быть вынесен смертный приговор. Однако, учитывая признание им своей вины и возврат незаконных доходов и другие смягчающие обстоятельства, суд в своем окончательном решении проявил снисходительность.

В декабре 2020 года Тан Жэньцзянь назначен секретарем партотделения КПК Министерства сельского хозяйства и сельских дел КНР.

В ноябре 2024 его исключили из КПК, а в декабре он был арестован.

