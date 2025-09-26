Трамп разрешил применять смертную казнь в Вашингтоне

Президентская директива поручает Генеральному прокурору и окружному прокурору Вашингтона полностью применять федеральные законы о смертной казни с целью сдерживания и наказания самых тяжких преступлений в столице США, говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.

В документе указано, что федеральные прокуроры должны в необходимых случаях добиваться применения смертной казни в округе Колумбия, если доказательства и обстоятельства дела это оправдывают. Кроме того, Генеральному прокурору и окружному прокурору поручено максимально использовать федеральную юрисдикцию для преступлений, за которые в Вашингтоне предусмотрена смертная казнь.

Несмотря на сопротивление некоторых политиков, юристов и неправительственных организаций, президент Трамп с самого первого дня своего правления сделал приоритетом восстановление надлежащего применения федеральной смертной казни, подписав Исполнительный указ № 14164.

— Мягкая политика округа Колумбия в последние годы привела к росту преступности, поставив под угрозу безопасность жителей, гостей и федеральных учреждений. В 2024 году уровень убийств в Вашингтоне составил 27,3 случая на 100 тысяч жителей — это четвертый по величине показатель в стране, почти в шесть раз выше, чем в Нью-Йорке, и выше, чем в Атланте, Чикаго и Комптоне, — говорится в тексте нового указа.

Позже Трамп пообещал, что его администрация «возьмет под контроль плохо управляемую столицу страны, Вашингтон, очистит, обновит и перестроит город, чтобы он перестал быть кошмаром убийств и преступности и стал самым красивым городом любой столицы мира».

— Смертная казнь в Вашингтоне. Если убьешь кого-нибудь или убьешь полицейского, сотрудника правоохранительных органов — смертная казнь, — заявил Трамп после подписания меморандума.

В марте президент Трамп создал целевую группу для обеспечения безопасности и благоустройства округа, увеличив численность правоохранителей и улучшив инфраструктуру города.

Ранее губернаторы трех штатов США заявили о намерении отправить бойцов Национальной гвардии в Вашингтон после заявления президента страны Дональда Трампа о том, что преступность в столице вышла из-под контроля.